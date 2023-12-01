Є "ядерний варіант". Politico дізналось про плани ЄС обійти вето Орбана у питанні України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно "підштовхує ЄС до краю обриву". При цьому дипломати ЄС панікують, що його ворожість до України "остаточно скине блок у прірву" та наразі шукають варіанти, як обійти вето Будапешта щодо Києва на саміті в грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання прогнозує "назріваючу політичну кризу", яка може розгорітися на саміті лідерів ЄС, що відбудеться 14-15 грудня, коли "лідери ЄС мають прийняти історичне рішення щодо приєднання України до Союзу і "укласти ключову бюджетну угоду", щоб надати Києву 50 млрд євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років.
"Зустріч має дати сигнал США, що попри політичне відволікання через війну на Близькому Сході, ЄС повністю відданий Україні", - зазначають журналісти.
Палок в колеса, як пише Politico, в цих планах, може додати саме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вже зараз, як пише видання, вимагає призупинити весь політичний і фінансовий процес, поки лідери країн-членів не погодяться на повний перегляд підтримки Києва ЄС.
"Це викликає величезний головний біль у лідерів ЄС. Попри те, що Угорщина становить лише 2% населення ЄС, Орбан може тримати блок у заручниках, оскільки ЄС має діяти одностайно щодо великих стратегічних рішень", - констатує видання.
Не перший випадок
Як пише Politico, це далеко не перший випадок, коли Орбан втручається в роботу ЄС. Журналісти наводять наступний приклад - саме Орбан "був найгучнішим противником санкцій проти Росії з моменту анексії Криму Путіним у 2014 році".
Але цього разу все по-іншому, кажуть дипломати та офіційні особи ЄС в коментарях виданню.
"Ми прямуємо до великої кризи", - сказав Politico один чиновник ЄС на правах анонімності. Один високопоставлений дипломат ЄС попередив, що це може стати "однією з найскладніших Європейських рад".
Орбан грає в довгу гру, важає директор Будапештського інституту політичного капіталу Петер Креко.
"Орбан чекав, коли Європа зрозуміє, що в Україні неможливо виграти війну і що Київ має піти на поступки. (…) Тепер він відчуває, що його час настає, тому що втома від України зростає в громадській думці багатьох країн ЄС", - пояснює свою позицію він.
Варіанти виходу з ситуації
Теоретично, як зазначає видання, "на столі є ядерний варіант" - виключити Угорщину з політичних рішень ЄС. Але країни-члени вважають, що цей "аварійний шнур" є токсичним, бо створить прецедент щодо роз’єднаності та фрагментації ЄС.
"Наразі європейські лідери, схоже, дотримуються свого звичного підходу підлабузницького залицяння до поганого хлопця ЄС, щоб спробувати знайти компроміс", - констатує видання.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель, завданням якого є укладати угоди між 27 лідерами, очолює так зване "тихо-м’яке прагнення до компромісу". Нещодавно він приїхав до Будапешта для інтенсивної двогодинної дискусії з Орбаном.
"Хоча зустріч не досягла негайного прориву, було корисно зрозуміти стурбованість Орбана", - сказав інший чиновник ЄС.
Чому Орбан так себе поводить
Деякі дипломати ЄС трактують погрози Орбана як стратегію посилення тиску на Європейську комісію, яка затримує 13 млрд євро з коштів ЄС для Угорщини через побоювання, що країна порушує стандарти ЄС щодо верховенства права.
Інші, однак, сказали, що помилково не дивитися далі тактики безпосереднього отримання коштів. В ЄС визнають, що Орбан давно ставив під сумнів стратегію ЄС щодо України, але його здебільшого ігнорували.
"Можливо, нам не вистачило часу, щоб по-справжньому послухати (Орбана, - ред.)", - визнав в коментарі виданню другий високопоставлений дипломат ЄС.
Ізоляція Орбана посилюється
Як підкреслює видання, лідер партії "Фідес", яким є Орбан, все більше ізолюється в Брюсселі. Цьому сприяє, наприклад, повернення Дональда Туска до Польщі, проєвропейського та антиросійського лідера. Воно, як зазначається в статті, "лише підвищить статус Орбана як самотнього, зухвалого противника".
"Не залишилося нікого, хто міг би вмотивувати Орбана", — констатував третій чиновник ЄС, прицьому підкресливши, що це не заважає Орбану "підривати ЄС зсередини".
Важелі ЄС проти Орбана
Оскільки розчарування зростає, ЄС наразі зважує, як впоратися з угорськими загрозами.
Теоретично, як пишуть журналісти Politico, "Брюссель міг би виступити з великою зброєю" та застосувати так звану процедуру ЄС за статтею 7 проти Угорщини, яка використовується, коли вважається, що країна ризикує порушити основні цінності блоку.
"Цю процедуру іноді називають "ядерним варіантом" ЄС, оскільки вона передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку блок може накласти на країну-члена - призупинення права голосу щодо рішень ЄС", - йдеться в статті.
При цьому в ЄС побоюються далекосяжних наслідків, тому, як кажуть журналісти, існує стриманість щодо розгортання цього варіанту проти Угорщини.
"Коли лідери ЄС запровадили "дипломатичні санкції" проти Австрії у 2000 році, на наступний день після того, як партія лідера австрійських ультраправих Йорга Гайдера увійшла до коаліції, це дало зворотний ефект. Багато австрійців були розгнівані втручанням ЄС, і настрої проти ЄС різко зросли. Пізніше того ж року санкції були зняті", - наводять приклад для пояснення стриманності щодо "ядерного варіанту" журналісти.
Як зазначає Politico, зараз у Брюсселі поширене відчуття, що стаття 7 може викликати подібну негативну реакцію в Будапешті, підживлюючи популізм і в довгостроковій перспективі потенційно навіть спровокувавши "ефект снігової кулі", що призведе до ненавмисного виходу Угорщини з блоку.
Варіанти обходу вето Орбана
Враховуючи ці побоювання, дипломати все ж намагаються знайти варіанти, як обійти вето Угорщини щодо України на саміті. Один із варіантів - розділити 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік для України на менші суми на щорічній основі, повідомили виданню троє чиновників.
"Але критики попереджають, що цей варіант не досягне мети запропонувати більшу передбачуваність і визначеність державним фінансам України, які переживають труднощі. Це також надішле поганий політичний сигнал: якщо ЄС не може взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо України, то як він може вимагати від США зробити те саме?" - роз'яснюють у статті.
Така ж дилема стосується запланованої військової допомоги ЄС.
"Країни ЄС могли б використовувати двосторонні угоди, а не структури ЄС, такі як Європейський фонд миру, щоб надіслати військову допомогу Україні, фактично заморозивши Будапешт. Проте це означало б, що ЄС як такий не відіграє жодної ролі у постачанні зброї, визнання безсилля, яке важко проковтнути та шкодить єдності ЄС щодо Києва", - наголошують журналісти.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив Politico, що "очевидно" зростає занепокоєння щодо політичної підтримки України ЄС - "спочатку це була Угорщина, тепер більше країн сумніваються, чи є шлях".
Ще один варіант
Залишається ще один варіант, як пише Politico, за замовчуванням, і це класичний варіант для ЄС: кинути все можливе й відкласти ключові політичні рішення щодо України на початок наступного року. Крім Угорщини, наприклад Берлін наразі також бореться з наслідками того, що вищий суд Німеччини скасував 60 млрд євро з кліматичного фонду, створивши таким чином величезну діру в бюджеті.
З іншого боку, як пише видання, така затримка також призведе до розповідей про розрив єдності ЄС, сказав інший дипломат ЄС. Але "в реальному світі це не було б проблемою, тому що бюджет України в порядку до березня 2024 року".
"Наближення до виборів не полегшить справи. Для Зеленського це екзистенціально, щоб підтримувати моральний дух на полі бою", - сказав виданню чиновник ЄС, підкресливши, що швидкі рішення є ключовими для України.
Довга гра Орбана
При цьому, на фоні українського питання, "Брюссель також дедалі більше стурбований довгою грою Орбана".
Зокрема, як пише Politico, з Будапешта лунає постійний потік нападок на Брюссель з питань, починаючи від дефіциту демократії та закінчуючи культурними війнами через міграційну політику ЄС. Останній приклад - агресивна євроскептична рекламна кампанія з плакатами, націленими на саму президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.
"Ніхто не відчуває себе комфортно, враховуючи те, що відбувається в Угорщині. Це дуже важко сприймати, враховуючи кампанію, яку Орбан веде проти ЄС і проти президента. Коли він питає свій народ багато про що, він не питає, якщо Європейський союз набагато гірший за СРСР, чому він не йде?" - сказав журналістам уповноважений з питань бюджету Йоганнес Хан.
Але Орбан, як зазначають журналісти, "схоже, більше прагне захопити ЄС зсередини, а не покинути корабель", як це зробила Велика Британія.
"Орбан грає в довгу гру. З Вілдерсом (Герт, член палати представників Нідерландів, - ред.), ще одним чи двома ультраправими лідерами в Європі та потенційним поверненням Трампа він незабаром може бути менш ізольованим, ніж ми всі думаємо", - сказав третій чиновник ЄС.
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