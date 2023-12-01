Є "ядерний варіант". Politico дізналось про плани ЄС обійти вето Орбана у питанні України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно "підштовхує ЄС до краю обриву". При цьому дипломати ЄС панікують, що його ворожість до України "остаточно скине блок у прірву" та наразі шукають варіанти, як обійти вето Будапешта щодо Києва на саміті в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання прогнозує "н азріваючу політичну кризу", яка може розгорітися на саміті лідерів ЄС, що відбудеться 1 4-15 грудня , коли "лідери ЄС мають прийняти історичне рішення щодо приєднання України до Союзу і "укласти ключову бюджетну угоду", щоб надати Києву 50 млрд євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років .

" Зустріч має дати сигнал США, що попри політичне відволікання через війну на Близькому Сході, ЄС повністю відданий Україні", - зазначають журналісти.

Палок в колеса, як пише Politico, в цих планах, може додати саме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вже зараз, як пише видання, вимагає призупинити весь політичний і фінансовий процес, поки лідери країн-членів не погодяться на повний перегляд підтримки Києва ЄС.

"Це викликає величезний головний біль у лідерів ЄС. Попри те, що Угорщина становить лише 2% населення ЄС, Орбан може тримати блок у заручниках, оскільки ЄС має діяти одностайно щодо великих стратегічних рішень", - констатує видання.

Не перший випадок

Як пише Politico, це далеко не перший випадок, коли Орбан втручається в роботу ЄС. Журналісти наводять наступний приклад - саме Орбан "був найгучнішим противником санкцій проти Росії з моменту анексії Криму Путіним у 2014 році".

Але цього разу все по-іншому, кажуть дипломати та офіційні особи ЄС в коментарях виданню.

"Ми прямуємо до великої кризи", - сказав Politico один чиновник ЄС на правах анонімності. Один високопоставлений дипломат ЄС попередив, що це може стати "однією з найскладніших Європейських рад".

Орбан грає в довгу гру, важає директор Будапештського інституту політичного капіталу Петер Креко.

" Орбан чекав, коли Європа зрозуміє, що в Україні неможливо виграти війну і що Київ має піти на поступки. (…) Тепер він відчуває, що його час настає, тому що втома від України зростає в громадській думці багатьох країн ЄС", - пояснює свою позицію він.

Варіанти виходу з ситуації

Теоретично, як зазначає видання, "на столі є ядерний варіант" - виключити Угорщину з політичних рішень ЄС. Але країни-члени вважають, що цей "аварійний шнур" є токсичним, бо створить прецедент щодо роз’єднаності та фрагментації ЄС.

" Наразі європейські лідери, схоже, дотримуються свого звичного підходу підлабузницького залицяння до поганого хлопця ЄС, щоб спробувати знайти компроміс", - констатує видання.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, завданням якого є укладати угоди між 27 лідерами, очолює так зване "тихо-м’яке прагнення до компромісу". Нещодавно він приїхав до Будапешта для інтенсивної двогодинної дискусії з Орбаном.

"Хоча зустріч не досягла негайного прориву, було корисно зрозуміти стурбованість Орбана", - сказав інший чиновник ЄС.

Чому Орбан так себе поводить

Деякі дипломати ЄС трактують погрози Орбана як стратегію посилення тиску на Європейську комісію, яка затримує 13 млрд євро з коштів ЄС для Угорщини через побоювання, що країна порушує стандарти ЄС щодо верховенства права.

Інші, однак, сказали, що помилково не дивитися далі тактики безпосереднього отримання коштів. В ЄС визнають, що Орбан давно ставив під сумнів стратегію ЄС щодо України, але його здебільшого ігнорували.

"Можливо, нам не вистачило часу, щоб по-справжньому послухати (Орбана, - ред.)", - визнав в коментарі виданню другий високопоставлений дипломат ЄС.

Ізоляція Орбана посилюється

Як підкреслює видання, лідер партії "Фідес", яким є Орбан, все більше ізолюється в Брюсселі. Цьому сприяє, наприклад, повернення Дональда Туска до Польщі, проєвропейського та антиросійського лідера. Воно, як зазначається в статті, "лише підвищить статус Орбана як самотнього, зухвалого противника".

"Не залишилося нікого, хто міг би вмотивувати Орбана", — констатував третій чиновник ЄС, прицьому підкресливши, що це не заважає Орбану "підривати ЄС зсередини".

Важелі ЄС проти Орбана

Оскільки розчарування зростає, ЄС наразі зважує, як впоратися з угорськими загрозами.

Теоретично, як пишуть журналісти Politico, "Брюссель міг би виступити з великою зброєю" та застосувати так звану процедуру ЄС за статтею 7 проти Угорщини, яка використовується, коли вважається, що країна ризикує порушити основні цінності блоку.

" Цю процедуру іноді називають "ядерним варіантом" ЄС, оскільки вона передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку блок може накласти на країну-члена - призупинення права голосу щодо рішень ЄС", - йдеться в статті.

При цьому в ЄС побоюються далекосяжних наслідків, тому, як кажуть журналісти, існує стриманість щодо розгортання цього варіанту проти Угорщини.

" Коли лідери ЄС запровадили "дипломатичні санкції" проти Австрії у 2000 році, на наступний день після того, як партія лідера австрійських ультраправих Йорга Гайдера увійшла до коаліції, це дало зворотний ефект. Багато австрійців були розгнівані втручанням ЄС, і настрої проти ЄС різко зросли. Пізніше того ж року санкції були зняті", - наводять приклад для пояснення стриманності щодо "ядерного варіанту" журналісти.

Як зазначає Politico, зараз у Брюсселі поширене відчуття, що стаття 7 може викликати подібну негативну реакцію в Будапешті, підживлюючи популізм і в довгостроковій перспективі потенційно навіть спровокувавши "ефект снігової кулі", що призведе до ненавмисного виходу Угорщини з блоку.

Варіанти обходу вето Орбана

Враховуючи ці побоювання, дипломати все ж намагаються знайти варіанти, як обійти вето Угорщини щодо України на саміті. Один із варіантів - розділити 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік для України на менші суми на щорічній основі, повідомили виданню троє чиновників.

" Але критики попереджають, що цей варіант не досягне мети запропонувати більшу передбачуваність і визначеність державним фінансам України, які переживають труднощі. Це також надішле поганий політичний сигнал: якщо ЄС не може взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо України, то як він може вимагати від США зробити те саме?" - роз'яснюють у статті.

Така ж дилема стосується запланованої військової допомоги ЄС.

" Країни ЄС могли б використовувати двосторонні угоди, а не структури ЄС, такі як Європейський фонд миру, щоб надіслати військову допомогу Україні, фактично заморозивши Будапешт. Проте це означало б, що ЄС як такий не відіграє жодної ролі у постачанні зброї, визнання безсилля, яке важко проковтнути та шкодить єдності ЄС щодо Києва", - наголошують журналісти.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив Politico, що "очевидно" зростає занепокоєння щодо політичної підтримки України ЄС - "спочатку це була Угорщина, тепер більше країн сумніваються, чи є шлях".

Ще один варіант

Залишається ще один варіант, як пише Politico, за замовчуванням, і це класичний варіант для ЄС: кинути все можливе й відкласти ключові політичні рішення щодо України на початок наступного року. Крім Угорщини, наприклад Берлін наразі також бореться з наслідками того, що вищий суд Німеччини скасував 60 млрд євро з кліматичного фонду, створивши таким чином величезну діру в бюджеті.

З іншого боку, як пише видання, така затримка також призведе до розповідей про розрив єдності ЄС, сказав інший дипломат ЄС. Але "в реальному світі це не було б проблемою, тому що бюджет України в порядку до березня 2024 року".

"Наближення до виборів не полегшить справи. Для Зеленського це екзистенціально, щоб підтримувати моральний дух на полі бою", - сказав виданню чиновник ЄС, підкресливши, що швидкі рішення є ключовими для України .

Довга гра Орбана

При цьому, на фоні українського питання, " Брюссель також дедалі більше стурбований довгою грою Орбана".

Зокрема, як пише Politico, з Будапешта лунає постійний потік нападок на Брюссель з питань, починаючи від дефіциту демократії та закінчуючи культурними війнами через міграційну політику ЄС. Останній приклад - агресивна євроскептична рекламна кампанія з плакатами, націленими на саму президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Ніхто не відчуває себе комфортно, враховуючи те, що відбувається в Угорщині. Це дуже важко сприймати, враховуючи кампанію, яку Орбан веде проти ЄС і проти президента. Коли він питає свій народ багато про що, він не питає, якщо Європейський союз набагато гірший за СРСР, чому він не йде?" - сказав журналістам уповноважений з питань бюджету Йоганнес Хан.

Але Орбан, як зазначають журналісти, "схоже, більше прагне захопити ЄС зсередини, а не покинути корабель", як це зробила Велика Британія.