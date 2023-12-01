Новий голова Держспецзв'язку і не лише. Кабмін провів кадрові перестановки
Кабінет Міністрів України сьогодні, 1 грудня, затвердив кадрові перестановки. Зокрема, було призначено нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
Згідно з рішенням Кабміну, було призначено:
- Юрій Мироненко - на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
- Олександр Семирга - на посаду першого заступника голови Державної митної служби України;
- Віталій Половенко - на посаду заступника міністра оборони України.
Також було погоджено призначення:
- Анатолія Чубенка заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації;
- Володимира Когути заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
- Івана Ващенка заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Що відомо про Мироненка
Варто зауважити, що Юрій Мироненко з початку повномасштабного вторгнення росіян допомагав захищати Україну у складі 112 бригади тероборони Києва.
Пізніше він став заступником начальника штабу 129 батальйона 112 бригади.
Кар'єра Мироненка пов'язана з банківською сферою - він обіймав керівні посади у структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо.
З 2008 по 2010 рік був фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив та азотних сполук.
З 2010 до 2015 року обіймав посаду генерального директора ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке вело діяльність у сфері IT, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.
Справа колишнього глави Держспецзв'язку
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро викрило схему, в якій могло брати участь керівництво Держспецзв'язку.
Колишній голова відомства Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора підозрюються у незаконному заволодінні державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.
За інформацією правоохоронців, чиновники могли розробити схему з власником групи компаній.
Нещодавно суд обрав Щиголю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але за нього швидко внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.
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