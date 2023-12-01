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Зеленський про контрнаступ ЗСУ: не приніс бажаних результатів

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 10:48
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Зеленський про контрнаступ ЗСУ: не приніс бажаних результатів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ, проте наші захисники не відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю AP News.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі - я задоволений. Ми втрачаємо людей - я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли - я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в ході контрнаступу ЗСУ не було досягнуто бажаних результатів.

"Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - наголосив глава держави.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ.

"Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", - зазначив президент.

Контрнаступ України

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська, а також в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

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