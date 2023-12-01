Міноборони спростило проходження ВЛК для військових: що змінилось

Відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватись низкою документів з військовими частинами, а також ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

До системи електронного документообігу потрапили:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Систему було розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, зокрема у військових госпіталях й цивільних закладах охорони, де поранені воїни проходять військово-лікарську комісію.

Як працює система:

заклад охорони здоров'я направить в електронному вигляді документи про рішення ВЛК щодо відпустки або ж непридатність за станом здоровʼя до військової частини. Військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або ж відпустки.

військова частина, після опрацювання рішення ВЛК, надішле відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП;

зокрема заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини. Йдеться, наприклад, про довідку про обставини травми. Для цього необхідно лише відправити електронний запит.

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, цифровізація процесу дозволить заощадити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри.

"Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи", - пише пресслужба.

Що робити, якщо установа не має системи електронного документообігу

Зверніться на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442.

"За надходженням такої інформації команда фахівців забезпечить вказаний заклад доступом до електронного документообігу і налагодить його роботу", - додає Міноборони.

Зміни у військово-лікарських комісіях

В кінці серпня Кабінет міністрів ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема вже в вересні було змінено порядок проходження ВЛК.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.