Підрив "Північних потоків": ЗМІ повідомили про роль ЦРУ

За даними видання, яке посилається на джерела, контакти між українською командою та представниками ЦРУ відбулися навесні 2022 року в Києві, невдовзі після відбиття російського наступу на столицю. Зустріч нібито проходила в одному з закладів на Подолі.

Під час цієї розмови українська сторона вперше озвучила намір вивести з ладу російські трубопроводи, щоб позбавити Москву надприбутків, які фінансують війну.

На тому етапі американські агенти з цікавістю вислухали ідею та не висловили жодних заперечень. Журналісти припускають, що ЦРУ прагнуло отримати якомога більше детальної інформації про задум.

Розслідування свідчить, що на наступних зустрічах обговорювалися вже технічні деталі. В українських учасників навіть склалося враження, що США можуть підтримати план фінансово. Проте пізніше позиція американців різко змінилася.

У червні 2022 року розвідка Нідерландів отримала детальний опис плану атаки та передала його ЦРУ і Берліну. США, зі свого боку, почали активно відмовляти українську команду від реалізації операції.

Повідомляється, що представник ЦРУ в Києві навіть звертався до Офісу президента з вимогою скасувати диверсію.

Німецька сторона на той момент скептично поставилася до попереджень від партнерів, оскільки очікувана дата операції, вказана у документах, на той час уже минула.

У пресслужбі ЦРУ на офіційний запит журналістів відповіли лаконічно, назвавши інформацію від анонімних джерел "цілковито неправдивою".

Водночас Spiegel наголошує, що інформація від цих джерел раніше неодноразово підтверджувалася офіційними слідчими Німеччини.