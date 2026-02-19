Підрив "Північних потоків": ЗМІ повідомили про роль ЦРУ

Команда українців, яку пов’язують із підривом "Північних потоків", навесні 2022 року нібито обговорювала свої наміри з представниками американської розвідки ЦРУ.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Spiegel.
За даними видання, яке посилається на джерела, контакти між українською командою та представниками ЦРУ відбулися навесні 2022 року в Києві, невдовзі після відбиття російського наступу на столицю. Зустріч нібито проходила в одному з закладів на Подолі.
Під час цієї розмови українська сторона вперше озвучила намір вивести з ладу російські трубопроводи, щоб позбавити Москву надприбутків, які фінансують війну.
На тому етапі американські агенти з цікавістю вислухали ідею та не висловили жодних заперечень. Журналісти припускають, що ЦРУ прагнуло отримати якомога більше детальної інформації про задум.
Розслідування свідчить, що на наступних зустрічах обговорювалися вже технічні деталі. В українських учасників навіть склалося враження, що США можуть підтримати план фінансово. Проте пізніше позиція американців різко змінилася.
У червні 2022 року розвідка Нідерландів отримала детальний опис плану атаки та передала його ЦРУ і Берліну. США, зі свого боку, почали активно відмовляти українську команду від реалізації операції.
Повідомляється, що представник ЦРУ в Києві навіть звертався до Офісу президента з вимогою скасувати диверсію.
Німецька сторона на той момент скептично поставилася до попереджень від партнерів, оскільки очікувана дата операції, вказана у документах, на той час уже минула.
У пресслужбі ЦРУ на офіційний запит журналістів відповіли лаконічно, назвавши інформацію від анонімних джерел "цілковито неправдивою".
Водночас Spiegel наголошує, що інформація від цих джерел раніше неодноразово підтверджувалася офіційними слідчими Німеччини.
У вересні 2022 року на дні Балтійського моря сталися вибухи, які вивели з ладу російські газопроводи "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".
На той момент вони розглядалися як основний маршрут постачання російського газу до Європи. В операції підозрюють українців.
У листопаді 2025 року німецькі правоохоронці взяли під варту українця Сергія Кузнєцова. Його екстрадували з Італії за звинуваченням у безпосередній участі в диверсії 2022 року. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі в Німеччині.
Інша ситуація склалася навколо другого підозрюваного - українця Володимира Журавльова. Хоча Німеччина вимагала його видачі, суд у Варшаві в жовтні 2025 року відмовив у екстрадиції та відпустив чоловіка.
Рішення також прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.