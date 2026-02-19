Подрыв "Северных потоков": СМИ сообщили о роли ЦРУ

По данным издания, которое ссылается на источники, контакты между украинской командой и представителями ЦРУ состоялись весной 2022 года в Киеве, вскоре после отражения российского наступления на столицу. Встреча якобы проходила в одном из заведений на Подоле.

Во время этого разговора украинская сторона впервые озвучила намерение вывести из строя российские трубопроводы, чтобы лишить Москву сверхприбылей, которые финансируют войну.

На том этапе американские агенты с интересом выслушали идею и не высказали никаких возражений. Журналисты предполагают, что ЦРУ стремилось получить как можно больше подробной информации о замысле.

Расследование свидетельствует, что на следующих встречах обсуждались уже технические детали. У украинских участников даже сложилось впечатление, что США могут поддержать план финансово. Однако позже позиция американцев резко изменилась.

В июне 2022 года разведка Нидерландов получила детальное описание плана атаки и передала его ЦРУ и Берлину. США, со своей стороны, начали активно отговаривать украинскую команду от реализации операции.

Сообщается, что представитель ЦРУ в Киеве даже обращался в Офис президента с требованием отменить диверсию.

Немецкая сторона на тот момент скептически отнеслась к предупреждениям от партнеров, поскольку ожидаемая дата операции, указанная в документах, к тому времени уже прошла.

В пресс-службе ЦРУ на официальный запрос журналистов ответили лаконично, назвав информацию от анонимных источников "полностью ложной".

В то же время Spiegel отмечает, что информация от этих источников ранее неоднократно подтверждалась официальными следователями Германии.