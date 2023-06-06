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Підрив Каховської ГЕС: з'явився перший супутниковий знімок руйнувань

Фото: журналісти показали супутниковий знімок після підриву Каховської ГЕС (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Журналісти опублікували супутниковий знімок, на якому видно наслідки підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Журналісти оприлюднили супутникове фото Planet Labs за 6 червня, на якому видно руйнування ГЕС.

Так, у порівнянні зі знімком за 4 червня помітно, що майже вся споруда ГЕС була зруйнована.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

В Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже російські мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Втім секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ніщо і ніхто не зупинить звільнення України, час якого настав.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв також зазначав, що наше військове командування передбачало підрив Каховської ГЕС, тому це не зашкодить наступу Сил оборони.

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Херсонська область