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Подрыв Каховской ГЭС: появился первый спутниковый снимок разрушений

Фото: журналисты показали спутниковый снимок после взрыва Каховской ГЭС (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Журналисты опубликовали спутниковый снимок, на котором видны последствия подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Журналисты обнародовали спутниковое фото Planet Labs за 6 июня, на котором видны разрушения ГЭС.

Так, по сравнению со снимком за 4 июня заметно, что почти все сооружение ГЭС было разрушено.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению. В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.

В Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь российские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого наступило.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев также отмечал, что наше военное командование предвидело подрыв Каховской ГЭС, поэтому это не помешает наступлению Сил обороны.

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Херсонская область