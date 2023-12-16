UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підрив гранат у сільраді. Один з потерпілих помер, справу перекваліфікують, - джерело

Фото: справу про підрив гранат у сільраді на Закарпатті перекваліфікують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У лікарні помер один з потерпілих від підриву гранат у Керецьківській сільській раді у Закарпатській області. Правоохоронці планують перекваліфікувати справу на теракт, що спричинив загибель людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні депутату, який підірвав гранати в приміщенні сільської ради, повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто теракт, який призвів до тяжких наслідків. Однак тепер, за словами джерела, справу планують перекваліфікувати на частину 3 статті 258 ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до 15 років або навіть довічне.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, мова йде про депутата сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергія Батрина.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо вчора в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗакарпаттяЗакарпатська областьТерактВибух