Підрив гранат у сільраді. Один з потерпілих помер, справу перекваліфікують, - джерело

Сьогодні депутату, який підірвав гранати в приміщенні сільської ради, повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто теракт, який призвів до тяжких наслідків. Однак тепер, за словами джерела, справу планують перекваліфікувати на частину 3 статті 258 ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до 15 років або навіть довічне.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, мова йде про депутата сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергія Батрина.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо вчора в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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