Подрыв гранат в сельсовете. Один из потерпевших умер, дело переквалифицируют, - источник

Сегодня депутату, взорвавшему гранаты в помещении сельского совета, сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к тяжелым последствиям. Однако теперь, по словам источника, дело планируют переквалифицировать на часть 3 статьи 258 УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 15 лет или даже пожизненное.

Как ранее сообщало РБК-Украина, речь идет о депутате сельского совета от партии "Слуга Народа" Сергее Батрине.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, вчера в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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