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Підрив гранат у сільраді. Депутат з Закарпаття отримав підозру в теракті

Закарпатська область, Субота 16 грудня 2023 18:47
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Підрив гранат у сільраді. Депутат з Закарпаття отримав підозру в теракті Фото: депутат, який підірвав гранати в сільраді, отримав підозру від СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Депутат Керецьківської сільської ради у Закарпатській області отримав підозру у скоєнні теракту. Вчора він підірвав декілька гранат на засіданні сільської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як раніше з посиланням на власні джерела повідомляло РБК-Україна, мова йде про депутата сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергія Батрина.

"Слідчі СБУ кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт)", - заявили в СБУ.

Депутата затримали. Він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід, зазначили в СБУ.

"Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили "передсмертну записку", зміст якої наразі вивчається. Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника", - додали в СБУ.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Вчора, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Як заявляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, підривник заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України Закарпаття Вибух
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