Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
Правоохоронці затримали на гарячому підприємця, який хотів підкупити командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Наразі посаду командувача обіймає Едуард Москальов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Як розповіли в НАБУ та САП, підприємець запропонував командувачу ОСУВ "Одеса" хабар у 200 тисяч гривень, щоб той видав спеціальне розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.
Однак командувач ОСУВ "Одеса" звернувся до правоохоронців. За його заявою було порушено кримінальну справу. Командувач, як кажуть в НАБУ та САП, сприяв викриттю цього злочину.
Попередня кваліфікація дій підприємця - ч. 3 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини йому загрожує позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали голову ВЛК у Чернівецькій області. Він вимагав хабар у пораненого військового для оформлення інвалідності.
А у жовтні одеський суд арештував українського підполковника, підозрюваного у вимаганні 1 млн гривень від голови однієї з селищних рад Кіровоградської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.