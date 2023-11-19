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Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому

Одеса, Неділя 19 листопада 2023 16:57
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Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому Фото: підприємця зловили на спробі дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса" (t.me/nab_ukraine)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали на гарячому підприємця, який хотів підкупити командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Наразі посаду командувача обіймає Едуард Москальов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як розповіли в НАБУ та САП, підприємець запропонував командувачу ОСУВ "Одеса" хабар у 200 тисяч гривень, щоб той видав спеціальне розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Однак командувач ОСУВ "Одеса" звернувся до правоохоронців. За його заявою було порушено кримінальну справу. Командувач, як кажуть в НАБУ та САП, сприяв викриттю цього злочину.

Попередня кваліфікація дій підприємця - ч. 3 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини йому загрожує позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали голову ВЛК у Чернівецькій області. Він вимагав хабар у пораненого військового для оформлення інвалідності.

А у жовтні одеський суд арештував українського підполковника, підозрюваного у вимаганні 1 млн гривень від голови однієї з селищних рад Кіровоградської області.

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Одеса НАБУ САП
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Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
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