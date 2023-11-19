Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным

Как рассказали в НАБУ и САП, предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тысяч гривен, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Однако командующий ОСУВ "Одесса" обратился к правоохранителям. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.

Предварительная квалификация действий предпринимателя - ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас ведутся первоочередные следственные действия.