ua en ru
Вс, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным

Одесса, Воскресенье 19 ноября 2023 16:57
UA EN RU
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным Фото: предпринимателя поймали на попытке дать взятку командующему ОСУО "Одесса" (t.me/nab_ukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали с поличным предпринимателя, который хотел подкупить командующего оперативно-стратегической группировки войск "Одесса". Сейчас должность командующего занимает Эдуард Москалев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как рассказали в НАБУ и САП, предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тысяч гривен, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Однако командующий ОСУВ "Одесса" обратился к правоохранителям. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.

Предварительная квалификация действий предпринимателя - ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас ведутся первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее правоохранители задержали главу ВВК в Черновицкой области. Он требовал взятку у раненого военного для оформления инвалидности.

А в октябре одесский суд арестовал украинского подполковника, подозреваемого в вымогательстве 1 млн гривен от главы одного из поселковых советов Кировоградской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса НАБУ САП
NEWS
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны