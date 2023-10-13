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Суд в Одесі заарештував військового, якого підозрюють у отриманні мільйонного хабара

Одеса, П'ятниця 13 жовтня 2023 23:14
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Суд в Одесі заарештував військового, якого підозрюють у отриманні мільйонного хабара Ілюстративне фото: суд в Одесі заарештував військового, якого підозрюють у отриманні мільйонного хабара (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід українському підполковнику у вигляді тримання під вартою. Він міг отримати хабар у розмірі 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя частково задовольнив його. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Розмір застави становить майже 10 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

За версією правоохоронців, військовослужбовець вимагав від голови однієї з селищних рад Кіровоградської області 1 млн гривень за те, щоб не змінювати місце реєстрації окремих бригад тероборони на території селищної ради.

Його затримали під час одержання хабара.

Корупція в армії

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що у Дніпрі затримали військового, який вимагав від підлеглих хабар за нарахування бойових виплат.

Також ми писали, що голову одного з військкоматів на Вінниччині спіймали на одержанні хабара у розмірі 2 тисяч доларів.

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Одеса військовий Суд коррупция Запобіжний захід
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