Голову ВЛК затримали на Буковині, він вимагав хабар у пораненого військового (фото)

Голова військово-лікарської комісії на Буковині вимагав хабар у пораненого військового для оформлення інвалідності. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

"Вимагав хабар від військовослужбовця ЗСУ за отримання групи інвалідності: на Буковині поліція затримала голову ВЛК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські викрили у хабарництві заступника генерального директора лікарні - голову військово-лікарської комісії.

Скільки грошей вимагав голова ВЛК

Поліція пише, що до нього за консультацією щодо документів для отримання групи інвалідності звернувся військовий ЗСУ, який отримав поранення в зоні бойових дій.

Фото: Затримання (t.me/UA_National_Police)

Посадовець пообіцяв посприяти в отриманні позитивного висновку МСЕК за 500 доларів. Фігуранта затримали під час отримання неправомірної вигоди. Йому обрано запобіжний захід.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.