Підпалив літак на Північному флоті: в Росії засудили військового-контрактника

Зазначається, що 20-річного росіянина Північний флотський військовий суд засудив до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у двох "терактах".

Так, за даними слідства РФ, у травні 2025 року з військовим зв'язалися "телефонні шахраї". Вони діяли під виглядом співробітників банку, ФСБ та міноборони РФ. Зокрема вони змусили росіянина перевести на вказаний ними рахунок 350 тисяч рублів.

Після цього військовому повідомили, що він нібито проспонсорував українську армію та запропонували підпалити військову техніку, щоб дані не передали російським правоохоронцям.

Вже 14 травня військовий РФ у автопарку військової частини в Мурманській області підпалив за допомогою горючої суміші три броньовані всюдиходи. А 15 травня підпалив шасі літака на військовому аеродромі.

Російське міноборони заявило про "збитки" у 2,5 млн рублів. Про стан підпаленої техніки не повідомляється, але скоріше за все, її знищено.