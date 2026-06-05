ua en ru
Пт, 05 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Британії розкрили дані розвідки про рік нападу Росії на НАТО

17:51 05.06.2026 Пт
2 хв
Коли саме Москва збирається вдатися до нової агресії?
aimg Валерій Ульяненко
У Британії розкрили дані розвідки про рік нападу Росії на НАТО Фото: Кір Стармер (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Велика Британія має терміново збільшити оборонні інвестиції, оскільки за даними розвідки Росія може здійснити напад на країни НАТО вже скоро.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами очільника британського уряду, зміцнення обороноздатності країни є нагальним питанням безпеки, що підтверджується оцінками розвідувальних служб Британії та інших держав-членів Альянсу.

"Якщо вам потрібно нагадування про важливість цього, то, згідно з нашими розвідувальними даними та оцінками інших країн НАТО, напад Росії на НАТО може статися вже у 2030 році", - наголосив він.

Читайте також: У Латвії назвали небезпечне "вікно" для удару Росії по НАТО

За словами Стармера, поступове нарощування військових видатків дозволить завантажити підприємства замовленнями по всій країні та створити нові кваліфіковані й високооплачувані робочі місця.

"Цей план інвестицій в оборону буде дійсно важливим, він буде значною мірою орієнтований на можливості майбутнього, необхідні нам для захисту нашої країни", - наголосив він.

Прем'єр-міністр Британії зауважив, що детальний план інвестицій в оборонний сектор буде офіційно опублікований найближчими тижнями. Він зазначив, що, окрім захисту держави, масштабна модернізація ВПК матиме позитивний вплив на внутрішню економіку країни.

НАТО готується до загроз з боку РФ

На тлі затяжної війни Росії проти України у європейських столицях дедалі частіше звучать побоювання, що російський диктатор може спробувати розширити конфлікт за межі України та посилити тиск на країни Європи.

Нещодавно Reuters повідомило, що НАТО вже готується до можливого сценарію війни з РФ на території країн Балтії.

Зокрема, Альянс планує посилити східний фланг новою військовою структурою, яка дасть змогу оперативно перекидати сили до Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.

Крім того, у Латвії вздовж усього кордону з РФ почали встановлювати "зуби дракона" та облаштовувати протитанкові рови.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Російська Федерація
Новини
Україна та РФ провели другий етап обміну "1000 на 1000"
Україна та РФ провели другий етап обміну "1000 на 1000"
Аналітика
Нова держава в Європі? Чому в Молдові заговорили про об'єднання з Румунією
Віктор ОліфіровАналітик, історик Нова держава в Європі? Чому в Молдові заговорили про об'єднання з Румунією