"Підпал" американських військ обіцяє Іран у разі старту наземної операції

Галібаф заявив, що іранські війська "чекають на прибуття американських військ на місця, щоб підпалити їх і покарати своїх регіональних партнерів назавжди".

"Наші обстріли тривають. Наші ракети на місці. Наша рішучість і віра зросли", - додав він.

Окрім цього, Галібаф, якого називають одним з основних переговірників Ірану, заявив про можливі напади на союзників США у разі розгортання наземної операції Америкою.

Ще спікер іранського парламенту назвав 15-пунктний план США "своїми побажаннями". Він зазначив, що адміністрація лідера США Дональда Трампа намагається зробити за допомогою цього плану те, чого їй не вдалося досягти силою.

"Доки американці прагнуть капітуляції Ірану, наша відповідь чітка: ми далекі від того, щоб миритися з приниженням", - сказав Галібаф.