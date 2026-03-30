"Підпал" американських військ обіцяє Іран у разі старту наземної операції

Іран застеріг Штати від розгортання наземної операції, в іншому разі Тегеран обціяє "підпалити" американські війська то посилити напади на союзиків США.
Про це заявив глава парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф, передає РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Галібаф заявив, що іранські війська "чекають на прибуття американських військ на місця, щоб підпалити їх і покарати своїх регіональних партнерів назавжди".
"Наші обстріли тривають. Наші ракети на місці. Наша рішучість і віра зросли", - додав він.
Окрім цього, Галібаф, якого називають одним з основних переговірників Ірану, заявив про можливі напади на союзників США у разі розгортання наземної операції Америкою.
Ще спікер іранського парламенту назвав 15-пунктний план США "своїми побажаннями". Він зазначив, що адміністрація лідера США Дональда Трампа намагається зробити за допомогою цього плану те, чого їй не вдалося досягти силою.
"Доки американці прагнуть капітуляції Ірану, наша відповідь чітка: ми далекі від того, щоб миритися з приниженням", - сказав Галібаф.
Як відомо, кілька днів тому Вашингтон запропонував Ірану 15-пунктний мирний план, ключовим пунктом якого є передача під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається в Ірані.
Тегеран розкритикував 15-пунктний мирний план США, назвавши його "надмірним", і висунув власні умови для припинення війни.
Однією з ключових умов Ірану є повне припинення атак у свій бік, а далі - компенсація за збитки, яких ісламська державаа зазнала під час бойових дій.
Як відомо, наразі адміністрація президента США Дональда Трампа розмірковує над наземною операцією в Ірані, хоча останнім часом було чути заяви про відмову від цього кроку.
Однак Пентагон вислав морпіхів та військові кораблі на Близький Схід - за офіційними заявами, у цілях стримання Ірану.
Наразі Пакистан розглядається як майданчик для переговорів США та Ірану, які передбачені "найближчими днями", як повідомив Трамп.