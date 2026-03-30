"Поджог" американских войск обещает Иран в случае старта наземной операции

"Поджог" американских войск обещает Иран в случае старта наземной операции

01:01 30.03.2026 Пн
2 мин
Тегеран угрожает не только США, но и американским союзникам
Маловичко Юлия
Фото: спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф (из открытых источников)

Иран предостерег Штаты от развертывания наземной операции, в противном случае Тегеран обещает "поджечь" американские войска и усилить нападения на союзников США.

Об этом заявил глава парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф, передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Галибаф заявил, что иранские войска "ждут прибытия американских войск на места, чтобы поджечь их и наказать своих региональных партнеров навсегда".

"Наши обстрелы продолжаются. Наши ракеты на месте. Наша решимость и вера возросли", - добавил он.

Кроме этого, Галибаф, которого называют одним из основных переговорщиков Ирана, заявил о возможных нападениях на союзников США в случае развертывания наземной операции Америкой.

Еще спикер иранского парламента назвал 15-пунктный план США "своими пожеланиями". Он отметил, что администрация лидера США Дональда Трампа пытается сделать с помощью этого плана то, чего ей не удалось достичь силой.

"Пока американцы стремятся к капитуляции Ирана, наш ответ четкий: мы далеки от того, чтобы мириться с унижением", - сказал Галибаф.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как известно, несколько дней назад Вашингтон предложил Ирану 15-пунктный мирный план, ключевым пунктом которого является передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося в Иране.

Тегеран раскритиковал 15-пунктный мирный план США, назвав его "чрезмерным", и выдвинул собственные условия для прекращения войны.

Одной из ключевых условий Ирана является полное прекращение атак в свою сторону, а дальше - компенсация за убытки, которые исламское государство понесло во время боевых действий.

Как известно, сейчас администрация президента США Дональда Трампа размышляет над наземной операцией в Иране, хотя в последнее время были слышны заявления об отказе от этого шага.

Однако Пентагон выслал морпехов и военные корабли на Ближний Восток - по официальным заявлениям, в целях сдерживания Ирана.

Сейчас Пакистан рассматривается как площадка для переговоров США и Ирана, которые предусмотрены "в ближайшие дни", как сообщил Трамп.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИран