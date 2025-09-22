ua en ru
Підозрюють саботаж. У Німеччині перерізали кабелі на важливій залізничній лінії

Німеччина, Понеділок 22 вересня 2025 22:22
Підозрюють саботаж. У Німеччині перерізали кабелі на важливій залізничній лінії Фото: Поліція не виключає, що напад міг бути політично мотивованим (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Рух по залізничній лінії Кельн-Дюссельдорф у Німеччині паралізовано через саботаж - у кабельному колодязі перерізані всі кабелі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Welt.

Через пошкодження залізничних кабелів порушено рух поїздів на залізничній лінії між Кельном і Дюссельдорфом - поліція називає інцидент актом саботажу. За даними правоохоронців, не виключений політично мотивований напад на критичну інфраструктуру. До його розслідування підключилася служба державної безпеки.

Повідомляється, що вночі невідомі особи відкрили підземний кабельний колодязь і перерізали всі кабелі за допомогою відрізного круга. Це призвело до виведення з ладу сигнальної станції в Леверкузені та проблем на головній залізничній лінії вздовж Рейну.

Пошкодження кабелів було зафіксовано принаймні у двох місцях вздовж лінії біля Леверкузена. Спочатку поліція рахувала це вандалізмом, проте наразі вона змінила свою думку.

Рух поїздів на цій ділянці було перенаправлено або замінено автобусами, тому пасажири витратили на дорогу значно більше часу, ніж зазвичай. Дальній транспорт з Рурського регіону було перенаправлено через Вупперталь, а регіональний транспорт на лівому березі Рейну - через Нойс.

Порушення роботи контактної мережі також спричинило значні обмеження залізничного руху на півночі. Потяги між Гамбургом і Берліном скасовано. Між Гамбургом і Ганновером потяги перенаправлено, вони курсують із затримками до 50 хвилин, а деякі сполучення скасовано.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів через проведення ремонтно-колійних робіт на Прикарпатті з 28 вересня.

До слова, з липня Росія запустила хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України та намагається зруйнувати ключові вузлові станції.

