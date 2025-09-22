Подозревают саботаж. В Германии перерезали кабели на важной железнодорожной линии

Движение по железнодорожной линии Кельн-Дюссельдорф в Германии парализовано из-за саботажа - в кабельном колодце перерезаны все кабели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Welt .

Из-за повреждения железнодорожных кабелей нарушено движение поездов на железнодорожной линии между Кельном и Дюссельдорфом - полиция называет инцидент актом саботажа. По данным правоохранителей, не исключено политически мотивированное нападение на критическую инфраструктуру. К его расследованию подключилась служба государственной безопасности.

Сообщается, что ночью неизвестные лица открыли подземный кабельный колодец и перерезали все кабели с помощью отрезного круга. Это привело к выводу из строя сигнальной станции в Леверкузене и проблемам на главной железнодорожной линии вдоль Рейна.

Повреждение кабелей было зафиксировано по крайней мере в двух местах вдоль линии возле Леверкузена. Сначала полиция считала это вандализмом, однако сейчас она изменила свое мнение.

Движение поездов на этом участке было перенаправлено или заменено автобусами, поэтому пассажиры потратили на дорогу значительно больше времени, чем обычно. Дальний транспорт из Рурского региона был перенаправлен через Вупперталь, а региональный транспорт на левом берегу Рейна - через Нойс.

Нарушение работы контактной сети также повлекло значительные ограничения железнодорожного движения на севере. Поезда между Гамбургом и Берлином отменены. Между Гамбургом и Ганновером поезда перенаправлены, они курсируют с задержками до 50 минут, а некоторые сообщения отменены.