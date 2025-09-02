Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Фігуранта відправили під варту без можливості внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави", - заявили в ОГП.
Дії 52-річного львів’янина кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
"Коли на вулицях лунають постріли, це сигнал для всієї держави. Ми реагуємо рішуче, аби кожен злочин проти життя людини отримував найсуворішу правову оцінку", - наголосив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.
Фото: підозрюваного у вбивстві Парубія відправили в СІЗО на два місяці без права на заставу (suspilne.media)
Нагадаємо, 30 серпня у Львові було вбито народного депутата Андрія Парубія. Кілером виявився чоловік, який видав себе за кур’єра. Він здійснив вісім пострілів у політика впритул.
Нардеп загинув на місці. Нападник, упевнившись у смерті жертви, зник із місця злочину, після чого у місті оголосили спецоперацію "Сирена".
Вже 31 серпня правоохоронцям вдалося відстежити та затримати підозрюваного у Хмельницькій області. За попередньою інформацією, він кілька місяців готував напад: планував маршрут відходу й передбачив варіанти для втечі. Слідство також перевіряє можливий російський слід у справі.
1 вересня у Львові у Соборі святого Юра відбулося прощання з Андрієм Парубієм. Сьогодні, 2 вересня, його поховають на Личаківському кладовищі.
Підозрюваним виявився 52-річний львів’янин без постійного місця роботи, який заробляв випадковими підробітками. Насправді кур’єром він не працював. Слідчі встановлюють, чи діяв він самостійно, чи мав спільників, а також чи планував утекти за кордон.
Сам підозрюваний уже визнав провину. Він назвав злочин "помстою українській владі" та пояснив вибір жертви тим, що Парубій "був поруч". При цьому підозрюваний допустив, що об’єктом нападу міг стати й інший відомий політик: "Якби я жив у Вінниці, то був би Петя" (натяк на експрезидента Петра Порошенка).
Також він спростував повідомлення в медіа про те, що його могли шантажувати російські спецслужби зниклим безвісти на війні сином.