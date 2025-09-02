Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд

"Подозреваемому по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога", - заявили в ОГП.

Действия 52-летнего львовянина квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

"Когда на улицах раздаются выстрелы, это сигнал для всего государства. Мы реагируем решительно, чтобы каждое преступление против жизни человека получало самую строгую правовую оценку", - подчеркнул руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

Фото: подозреваемого в убийстве Парубия отправили в СИЗО на два месяца без права на залог (suspilne.media)

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове был убит народный депутат Андрей Парубий. Киллером оказался мужчина, который выдал себя за курьера. Он произвел восемь выстрелов в политика в упор.

Нардеп погиб на месте. Нападавший, убедившись в смерти жертвы, скрылся с места преступления, после чего в городе объявили спецоперацию "Сирена".

Уже 31 августа правоохранителям удалось отследить и задержать подозреваемого в Хмельницкой области. По предварительной информации, он несколько месяцев готовил нападение: планировал маршрут отхода и предусмотрел варианты для побега. Следствие также проверяет возможный российский след в деле.

1 сентября во Львове в Соборе святого Юра состоялось прощание с Андреем Парубием. Сегодня, 2 сентября, его похоронят на Лычаковском кладбище.

Подозреваемым оказался 52-летний львовянин без постоянного места работы, который зарабатывал случайными подработками. На самом деле курьером он не работал. Следователи устанавливают, действовал ли он самостоятельно, имел ли сообщников, а также планировал ли сбежать за границу.