Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець просить притулку у Хорватії

Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Володимир Журавльов попросив про політичний притулок у Хорватії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це його адвокат Микола Катеринчук заявив " Суспільному ".

За його словами, українець вирішив подати заяву хорватській владі через сумніви щодо об'єктивності судової системи у Німеччині.

"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", - сказав адвокат.

Водночас Катеринчук зауважив, що сам факт звернення по притулок не зупиняє процедуру екстрадиції підозрюваного в автоматичному порядку.

Нагадаємо, хорватський суд у місті Пула ухвалив рішення про екстрадицію Володимира Журавльова до Німеччини. Адвокати українця готують апеляцію.

Сторона захисту має отримати офіційне рішення суду найближчим часом. У відповідь на це рішення підозрюваний планує оголосити про безстрокове голодування.