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Українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали на зйомках фільму, - ЗМІ

20:21 19.08.2026 Ср
2 хв
Сюжет стрічки натхнений подіями, пов’язаними із саботажем на газопроводах
aimg Валерій Ульяненко
Українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали на зйомках фільму, - ЗМІ Ілюстративне фото: "Північний потік-2" (Getty Images)
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Українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", затримали у Хорватії прямо на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Legal Tribune Online.

За інформацією джерел видання, арешт стався у середу за досить незвичних обставин. Чоловіка затримали під час зйомок трилера "Зміїний острів", у якому беруть участь зірки Голлівуду Шон Пенн та Едрієн Броуді. Режисером стрічки є американець Даг Ліман.

Виробництво фільму розпочалося в Хорватії на початку серпня. Спочатку знімальний процес проходив у Загребі, після чого команда перемістилася до прибережного міста Пула для зйомок підводних сцен.

Повідомляється, що сюжет стрічки безпосередньо натхненний подіями навколо саботажу на газопроводах у Балтійському морі.

Фільм розповідає історію команди українських водолазів, які вирушають на небезпечну підводну місію на тлі загострення протистояння між Україною та Росією. Саме під час роботи над цим проєктом підозрюваного і затримали правоохоронці.

Що передувало

Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого пов’язують зі справою про підрив газопроводів "Північний потік". Його прізвище наразі не розголошують.

Ймовірно, затриманим є Володимир Журавльов. У заяві німецької прокуратури він фігурує як "Vladimir Z.".

Німеччина видала ордер на його арешт у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, чоловік міг бути причетним до української диверсійної групи, яка нібито встановила вибухівку на газопроводах "Північного потоку".

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