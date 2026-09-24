Хорватія ухвалила рішення про екстрадицію підозрюваного у справі "Північних потоків"

Хорватський суд у місті Пула ухвалив рішення про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини - його підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік". Адвокати підозрюваного готують апеляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на юридичну компанію "Катеринчук, Моор та Партнери", яка представляє інтереси Журавльова.

Офіційне рішення суду міста Пула про екстрадицію Журавльова до Німеччини сторона захисту має отримати найближчим часом. У відповідь на це рішення підозрюваний планує оголосити про безстрокове голодування.

За словами адвокатів, хорватський суд фактично проігнорував попереднє рішення польського суду в аналогічній справі, який раніше відмовив у видачі Журавльова Німеччині.

Юридична компанія "Катеринчук, Моор та Партнери" висловила категоричну незгоду з вердиктом хорватського суду та готує оскарження рішення - як в апеляційній інстанції, так і в міжнародних судових органах.

Журавльова підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року - вибухи тоді спричинили масштабні витоки газу. США, Велика Британія та ЄС визнали це навмисним актом саботажу.