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Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец просит убежища в Хорватии

18:32 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец просит убежища в Хорватии Фото: Владимир Журавлев (TVP.Info)
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Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Владимир Журавлев попросил о политическом убежище в Хорватии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом его адвокат Николай Катеринчук заявил "Суспільному".

По его словам, украинец решил подать заявление хорватским властям из-за сомнений в объективности судебной системы в Германии.

"Владимир Журавлев подал заявление на политическое убежище в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ожидает справедливый суд", - сказал адвокат.

В то же время Катеринчук отметил, что сам факт обращения за убежищем не останавливает процедуру экстрадиции подозреваемого в автоматическом порядке.

Напомним, хорватский суд в городе Пула принял решение об экстрадиции Владимира Журавлева в Германию. Адвокаты украинца готовят апелляцию.

Сторона защиты должна получить официальное решение суда в ближайшее время. В ответ на это решение подозреваемый планирует объявить о бессрочной голодовке.

Отметим, что ордер на арест Журавлева Германия выдала в июне 2024 года. По версии немецких правоохранителей, он может быть причастен к украинской диверсионной группе, которая, вероятно, заложила взрывчатку на газопроводах "Северного потока".

РБК-Украина писало, что украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", задержали в Хорватии прямо на съемочной площадке голливудского фильма о подводных диверсантах.

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