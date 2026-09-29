Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец просит убежища в Хорватии
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Владимир Журавлев попросил о политическом убежище в Хорватии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом его адвокат Николай Катеринчук заявил "Суспільному".
По его словам, украинец решил подать заявление хорватским властям из-за сомнений в объективности судебной системы в Германии.
"Владимир Журавлев подал заявление на политическое убежище в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ожидает справедливый суд", - сказал адвокат.
В то же время Катеринчук отметил, что сам факт обращения за убежищем не останавливает процедуру экстрадиции подозреваемого в автоматическом порядке.
Напомним, хорватский суд в городе Пула принял решение об экстрадиции Владимира Журавлева в Германию. Адвокаты украинца готовят апелляцию.
Сторона защиты должна получить официальное решение суда в ближайшее время. В ответ на это решение подозреваемый планирует объявить о бессрочной голодовке.
Отметим, что ордер на арест Журавлева Германия выдала в июне 2024 года. По версии немецких правоохранителей, он может быть причастен к украинской диверсионной группе, которая, вероятно, заложила взрывчатку на газопроводах "Северного потока".
РБК-Украина писало, что украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", задержали в Хорватии прямо на съемочной площадке голливудского фильма о подводных диверсантах.