Підняти прапор не пізніше третьої доби. Буданов розповів план Росії щодо взяття Києва

Росіяни планували зробити висадку повітряно-десантних військ і стрімко захопити Київ. Єдиним їх планом було - не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

За його словами, на думку росіян, українське керівництво мало злякатись та втекти з країни.

"Це був взагалі єдиний план - не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва… Оскільки на їх думку керівництво держави мало кудись втекти. Якщо ні - вони б його знищили", - сказав Буданов.

Він зауважив, що у випадку, якби росіянам дійсно вдалося б десантуватись у Києві, то столиця України була б захоплена.

Разом з тим глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що основною точкою висадки десанту Росія розглядала Печерські пагорби неподалік від НСК "Олімпійський". Оскільки це було найбільш зручне для цього місце.

"Розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів в районі НСК "Олімпійський", там дуже зручно висадку з вертольотів робити. А вже звідси спроба накопичення сил і захоплення урядового кварталу", - сказав він.