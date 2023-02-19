Росія може посилити обстріли до річниці вторгнення, але йдеться не про сотні ракет, - Веніславський

Росія може посилити обстріли території України впродовж 22-24 лютого. Проте, скоріше за всі, агресор не вдасться до застосування сотень ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федора Веніславського в інтерв'ю "Укрінформу" .

"На мою думку, із 22 по 24 лютого є велика ймовірність загострення військової ситуації", - сказав він.

Так, зараз росіяни використовують хибні цілі - повітряні кулі з відбивачами, що імітують проліт дронів або крилатих ракет, - для перевірки нашої системи ППО. Оскільки окупанти почали активно застосовувати їх упродовж останніх днів, Веніславський вважає, що таким чином триває підготовка до масованої атаки.

За його словами, РФ намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України.

"Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації", - сказав він.

Веніславський також зазначив, дрони Shahed можуть застосовуватись, адже загарбники ще мають певний запас цих безпілотників. Також у них залишаються ракети, хоч їх і критично мало.

Він зазначив, що за різними даними, Росія отримала декілька сотень іранських безпілотників Shahed та використала до сотні. Тобто у запасі ще залишилося декілька сотень дронів.

При цьому кількість ракет різних типів дуже відрізняється. Так, у агресора залишилося від десятків до сотень високоточних ракет. Росія використовує їх, попри критично низький рівень запасів, чого не можна робити з точки зору військової стратегії і військової тактики. За словами Веніславського, у них просто більше немає варіантів, щоб якимось іншим чином дошкуляти українцям.

"Цілком імовірно, що з 22 по 24 лютого війська РФ можуть їх використовувати, але це будуть точно не сотні, а десятки, можливо, - до ста ракет", - додав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що Росія планує масовану атаку на 23-24 лютого.

Військові також не виключають, що РФ може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті на річницю вторгнення.

То того ж, Росія скорочує інтервали обстрілів, щоб дошкулити Україні напередодні річниці вторгнення.

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