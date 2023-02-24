Поднять флаг не позже третьих суток. Буданов рассказал план России по взятию Киева

Россияне планировали произвести высадку воздушно-десантных войск и стремительно захватить Киев. Единственным их планом было - не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По его словам, по мнению россиян, украинское руководство должно было испугаться и бежать из страны.

"Это был вообще единственный план - не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства… Поскольку по их мнению руководство государства должно было куда-то убежать. Если нет - они бы его уничтожили", - сказал Буданов.

Он отметил, что в случае, если бы россиянам действительно удалось десантироваться в Киеве, столица Украины была бы захвачена.

Вместе с тем, глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что основной точкой высадки десанта Россия рассматривала Печерские холмы неподалеку от НСК "Олимпийский". Поскольку это было наиболее удобное для этого место.

"Понимали, что будет попытка захвата Печерских холмов в районе НСК "Олимпийский", там очень удобно высадку из вертолетов делать. А уже отсюда попытка накопления сил и захвата правительственного квартала", - сказал он.