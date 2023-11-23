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У Підмосков'ї пролунали вибухи, знеструмлено кілька населених пунктів

Фото: після вибухів у Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У місті Литкаріно Московської області пролунали вибухи сьогодні вночі, 23 листопада. У Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Стверджується, що близько першої години ночі місцеві жителі почули яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі вимкнулося все світло. Також повідомляється, що на місці вибуху почалася пожежа. 

Як повідомляють російські ЗМІ, було знеструмлено кілька населених пунктів Підмосков'я. 

Варто зазначити, що місто Литкаріно знаходиться на відстані 30 кілометрів від російської столиці.

"Бавовна" в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва. 

При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.

 

 

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