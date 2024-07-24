Підірвався тезка-військовослужбовець: у РФ спливли подробиці вибуху авто у Москві

У авто на півночі Москви вибухнув тезка заступника начальника військової частини в Підмосков'ї. Він також є військовослужбовцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Раніше повідомлялось у російських моніторингових групах, що у Москві на парковці по вулиці Синявинській підірвалась автівка Toyota Land Cruiser. Як повідомляли ЗМІ, транспортний засіб належав заступнику начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову.

Втім через певний час, за уточненнями російських ЗМІ, Торгашов вийшов зі спростуванням даної інформації на зв'язок та повідомив, що із ним все гаразд.

Не той Торгашов

Згідно з уточненнями, авто дійсно належить військовослужбовцю Андрію Торгашову. Втім, це не заступник начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї, а його тезка.

"Він не має стосунку до військової частини, але при цьому також служить у Збройних силах РФ", - зауважують у повідомленні.

Зазначається, що нібито слідчі вже вийшли на слід підозрюваного, який потрапив на камери спостереження, коли в ніч перед вибухом прикріплював СВП до дна авто.

"Потерпілий перебуває у важкому стані: вибухом йому відірвало ступні. У момент детонації разом із ним перебувала його дружина - вона отримала травми обличчя", - стверджують в повідомленні.

Як окремо зазначили, чоловік ймовірно є офіцером Головного розвідувального управління РФ (ГРУ - ред.).