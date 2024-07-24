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Підірвався тезка-військовослужбовець: у РФ спливли подробиці вибуху авто у Москві

Москва, Середа 24 липня 2024 14:32
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Підірвався тезка-військовослужбовець: у РФ спливли подробиці вибуху авто у Москві Фото: вибух авто військового РФ у Москві 24 липня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У авто на півночі Москви вибухнув тезка заступника начальника військової частини в Підмосков'ї. Він також є військовослужбовцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Раніше повідомлялось у російських моніторингових групах, що у Москві на парковці по вулиці Синявинській підірвалась автівка Toyota Land Cruiser. Як повідомляли ЗМІ, транспортний засіб належав заступнику начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову.

Втім через певний час, за уточненнями російських ЗМІ, Торгашов вийшов зі спростуванням даної інформації на зв'язок та повідомив, що із ним все гаразд.

Не той Торгашов

Згідно з уточненнями, авто дійсно належить військовослужбовцю Андрію Торгашову. Втім, це не заступник начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї, а його тезка.

"Він не має стосунку до військової частини, але при цьому також служить у Збройних силах РФ", - зауважують у повідомленні.

Зазначається, що нібито слідчі вже вийшли на слід підозрюваного, який потрапив на камери спостереження, коли в ніч перед вибухом прикріплював СВП до дна авто.

"Потерпілий перебуває у важкому стані: вибухом йому відірвало ступні. У момент детонації разом із ним перебувала його дружина - вона отримала травми обличчя", - стверджують в повідомленні.

Як окремо зазначили, чоловік ймовірно є офіцером Головного розвідувального управління РФ (ГРУ - ред.).

Вибухи автівок окупантів та найманців РФ

Нагадаємо, що навесні у Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України, коли той знаходився всередині.

Після цього, у травні, на тимчасово окупованій території України злетів у повітря автомобіль російського депутата від "Єдиної Росії".

Торік повідомлялося про підрив "Москвича" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Як з'ясувалось пізніше, в авто було четверо працівників російської спецслужби. Серед них - військовий злочинець, який знущався з місцевого населення.

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