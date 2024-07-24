Подорвался тезка-военнослужащий: в РФ всплыли подробности взрыва автомобиля в Москве
В авто на севере Москвы взорвался тезка заместителя начальника воинской части в Подмосковье. Он также военнослужащий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось в российских мониторинговых группах, что в Москве на парковке по улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Как сообщали СМИ, транспортное средство принадлежало заместителю начальника ПДРЦ воинской части 33 790 в Подмосковье Андрею Торгашову.
Однако, через некоторое время, по уточнениям российских СМИ, Торгашов вышел с опровержением данной информации на связь и сообщил, что с ним все в порядке.
Не тот Торгашов
Согласно уточнениям, автомобиль действительно принадлежит военнослужащему Андрею Торгашову. Впрочем, это не заместитель начальника ПДРЦ воинской части 33790 в Подмосковье, а его тезка.
"Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ", – отмечают в сообщении.
Отмечается, что якобы следователи уже вышли на след подозреваемого, попавшего на камеры наблюдения, когда тот в ночь перед взрывом прикреплял СВП ко дну авто.
"Пострадавший находится в тяжелом состоянии: взрывом ему оторвало ступни. В момент детонации вместе с ним находилась его жена - она получила травмы лица", - утверждают в сообщении.
Как отдельно отметили, мужчина вероятно является офицером Главного разведывательного управления РФ (ГРУ - ред.).
Взрывы автомобилей оккупантов и наемников РФ
Напомним, что весной в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.
После этого, в мае, на временно оккупированной территории Украины взлетел на воздух автомобиль российского депутата от "Единой России".
В прошлом году сообщалось о подрыве "Москвича" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Как выяснилось позже, в автомобиле находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них – военный преступник, издевавшийся над местным населением.
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