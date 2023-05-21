Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на F-16

Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Білого дому під час пресконференції на саміті G7.

"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", - заявив президента США.

F-16 для України

Після заявив прем'єра Британії Ріші Сунака й його нідерландського колеги Марка Рютте щодо роботи над створенням коаліції винищувачів для України, низка країн підтвердила свою можливість приєднатися до ініціативи.

Деякий час США блокували початок навчань, однак під час саміту G7 Джо Байден все ж заявив про підтримку спільних зусиль союзників й партнерів щодо підготовки військових на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

РБК-Україна писало про те, навіщо нашим військовим винищувачі та чому союзники не поспішають їх передавати. Зокрема генерал-лейтенант Микола Олещук описав усі можливості F-16.