ua ru
Пн, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські льотчики розпочали навчання на F-16. Борель анонсував поставки літаків

Новость на русском →
Україна, Понеділок 22 травня 2023 11:57
Українські льотчики розпочали навчання на F-16. Борель анонсував поставки літаків Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16. Бойові літаки невдовзі мають прибути до Києва.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press .

"Це хороша ідея. Добре, що вона походить від "Великої сімки" і що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для забезпечення України потрібними їй винищувачами", - сказав він після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ європейських країн у Брюсселі.

Боррель повідомив, що навчання українських льотчиків уже розпочалося. "Це перше, що потрібно зробити. Сподіваюся, що невдовзі ми зможемо забезпечити Україну цими видами озброєнь", - додав він.

Його заява прозвучала після того, як президент США Джо Байден схвалив план, якого вже кілька місяців вимагає президент України Володимир Зеленський щодо посилення потенціалу української армії проти Росії за допомогою західних літаків.

Програма передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, у тому числі F-16 після того, як Вашингтон дозволив європейським союзникам експортувати цей тип літаків, а також розпочати навчання.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що поставки винищувачів F-16 Україні несуть великі ризики для Москви.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна виграє війну після отримання F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Війна Росії проти України
NEWS
Сили ППО збили 20 ударних БПЛА і чотири ракети: деталі нічної атаки
Сили ППО збили 20 ударних БПЛА і чотири ракети: деталі нічної атаки
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів