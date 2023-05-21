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Канада заявила про готовність навчати українських пілотів

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Хіросіма, Неділя 21 травня 2023 10:11
Канада заявила про готовність навчати українських пілотів Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канада готова посилити військову підтримку України. Зокрема, у навчанні українських пілотів на сучасних літаках.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадське видання Infotel.

Відповідну заяву Трюдо зробив на брифінгу після участі у саміті "Великої сімки" в Хіросімі.

Прем'єр запевнив, що Канада готова посилити допомогу Україні. За його словами, мова йде, зокрема, також про навчання українських військових канадськими інструкторами. Також Трюдо заявив про готовність Канади навчати українських пілотів.

Авіаційна коаліція

Варто зазначити, що декілька країн Європ заявили про створення авіаційної коаліції для постачання сучасних літаків Україні. Зокрема, до коаліції готові приєднатися Британія, Нідерланди, Данія, Португалія та інші.

Також президент США Джо Байден заявив, що підтримує початок навчань українських пілотів на американських винищувачах F-16. За його словами, поки невідомо, скільки літаків отримає Україна та хто їх надасть.

Проте українська влада заявила про прогрес у питанні авіації, а Міноборони натякнуло, що F-16 можуть з'явитися в Україні вже цієї осені.

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