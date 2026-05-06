Підготовка Києва до зими: Кабмін поставив КМДА жорсткий ультиматум

Темпи Києва у підготовці до зими не відповідають ні рівню загроз, ні обсягу держфінансування. КМДА поставили дедлайн, після якого на керівництво столиці чекатимуть наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Він розповів про результати розмови з керівником КМДА Віталієм Кличком щодо реалізації Плану стійкості та резервного теплопостачання столиці.
Кулеба наголосив, що Київ має надати законтрактовані рішення зі строками, графіком фінансування та персонально відповідальними.
"Контроль виконання, включно з укладанням контрактів, - до 10 травня. Після 10 травня - у разі невиконання поставлених задач - необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", - заявив міністр.
Він також зауважив, що держава бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання Києва.
Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що одразу після завершення опалювального сезону Київ розпочав підготовку до наступної зими. Йдеться про реалізацію плану стійкості, який був ухвалений Київрадою у березні.
Зазначимо, у квітні президент України Володимир Зеленський наголосив, що для областей, міст та громад країни затверджені плани щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Водночас він зауважив, що Київ та кілька областей відстають від графіка.
Крім того, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко представила план захисту водопостачання на наступний опалювальний сезон. Вона повідомила, що Кабмін виділив понад 22 млрд гривень на захист 576 ключових об'єктів.