Підготовка Києва до зими: Кабмін поставив КМДА жорсткий ультиматум

Він розповів про результати розмови з керівником КМДА Віталієм Кличком щодо реалізації Плану стійкості та резервного теплопостачання столиці.

Кулеба наголосив, що Київ має надати законтрактовані рішення зі строками, графіком фінансування та персонально відповідальними.

"Контроль виконання, включно з укладанням контрактів, - до 10 травня. Після 10 травня - у разі невиконання поставлених задач - необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", - заявив міністр.

Він також зауважив, що держава бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання Києва.

За його словами, Кабмін:

спрямував 987 млн гривень на першочергові заходи захисту;

готує ще 967 млн гривень на авансування обладнання розподіленої теплової генерації;

передбачає ще 2 млрд гривень на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що одразу після завершення опалювального сезону Київ розпочав підготовку до наступної зими. Йдеться про реалізацію плану стійкості, який був ухвалений Київрадою у березні.