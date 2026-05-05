Голова КМВА Ткаченко відреагував на чутки про його відставку

У мережі з'явилася інформація про ймовірну відставку начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. В КМВА вже прокоментували ці чутки, а сам посадовець виступив із публічною заявою.

Детальніше про це та реакцію сторін - у матеріалі РБК-Україна нижче.

З чого все почалося

Інформацію про те, що Тимур Ткаченко написав заяву про звільнення з посади голови КМВА, оприлюднило видання Новини.LIVE із посиланням на власні джерела. Журналісти також стверджували, що наразі Ткаченку "вже шукають кандидата на заміну".

Реакція КМВА

РБК-Україна звернулося за коментарем до пресслужби Київської міської військової адміністрації, щоб перевірити інформацію про кадрове рішення.

"Стосовно інформації про заяву начальника КМВА, яка шириться в мережі. Просимо не поширювати непідтверджену інформацію та орієнтуватися виключно на офіційні джерела", - відповіли у пресслужбі відомства.

Що сказав сам Ткаченко

Згодом на чутки про своє звільнення відреагував і сам начальник КМВА. У своєму Telegram-каналі Тимур Ткаченко назвав повідомлення про відставку "замовними матеріалами".

Він наголосив, що наразі всі посадовці КМДА всіх рівнів мають зосередитися на підготовці до складного опалювального сезону. Очільник КМВА також розкритикував розподіл бюджетних коштів столиці на непріоритетні під час війни напрямки.

Хто такий Тимур Ткаченко

Нагадаємо, президент України призначив Тимура Ткаченка начальником КМВА 31 грудня 2024 року. На цій посаді він змінив Сергія Попка.

До цього призначення Ткаченко працював заступником міністра розвитку громад та територій, а також заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

За час керівництва КМВА посадовець зосередився на низці оборонних та соціальних ініціатив.