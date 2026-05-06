Подготовка Киева к зиме: Кабмин поставил КГГА жесткий ультиматум

Темпы Киева в подготовке к зиме не соответствуют ни уровню угроз, ни объему госфинансирования. КГГА поставили дедлайн, после которого руководство столицы будут ждать последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
Он рассказал о результатах разговора с главой КГГА Виталием Кличко по реализации Плана устойчивости и резервного теплоснабжения столицы.
Кулеба отметил, что Киев должен предоставить законтрактованные решения со сроками, графиком финансирования и персонально ответственными.
"Контроль выполнения, включая заключение контрактов, - до 10 мая. После 10 мая - в случае невыполнения поставленных задач - необходимо оценить управленческие возможности руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого", - заявил министр.
Он также отметил, что государство берет на себя большой финансовый ресурс для защиты и резервирования систем теплоснабжения Киева.
По его словам, Кабмин:
Напомним, ранее Кличко заявил, что сразу после завершения отопительного сезона Киев начал подготовку к следующей зиме. Речь идет о реализации плана устойчивости, который был принят Киевсоветом в марте.
Отметим, в апреле президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для областей, городов и общин страны утверждены планы по подготовке к следующему отопительному сезону. В то же время он отметил, что Киев и несколько областей отстают от графика.
Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко представила план защиты водоснабжения на следующий отопительный сезон. Она сообщила, что Кабмин выделил более 22 млрд гривен на защиту 576 ключевых объектов.