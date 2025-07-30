Підготовка до "дня Х": у Литві розпочали навчання цивільного опору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство національної оборони Литви.

Сьогодні, 30 липня, у Вільнюсі стартує триденний курс підготовки інструкторів громадянського опору. Програма передбачає навчання близько 150 інструкторів протягом літа й осені.

Вони здобудуть знання з психологічної стійкості, гібридних загроз, першої медичної допомоги, дій під час війни чи надзвичайної ситуації тощо.

"Ми прагнемо, щоб якомога більше громадян країни знали, як поводитися в надзвичайних ситуаціях або під час війни. Інструктори, які пройдуть навчання під час цих тренінгів, згодом проводитимуть навчання для широкої громадськості – у школах та місцевих громадах, з метою забезпечення того, щоб якомога більше людей знали, як поводитися, якщо настане День Х", - сказав віцеміністр національної оборони Томас Годляускас.

Участь у курсі можуть взяти громадяни Литви, які мають вищу освіту, сертифікат про проходження базового онлайн-курсу з громадянського опору, досвід викладання не менше одного року та відповідні знання.

Навчання триватимуть з 30 липня до 19 вересня у Литовській військовій академії у Вільнюсі. Успішні випускники отримають сертифікати та право викладати відповідні курси для населення по всій країні.