Самое опасное место. Politico рассказало, где может начаться конфликт России и НАТО

Гипотетический Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор. Западные военные планировщики предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-либо решит раздуть войну на Украине до прямого столкновения с НАТО", - рассказывает издание.

В Politico отмечают, что попытки России проложить сухопутный коридор к Калининграду приведут к началу масштабной войны государств с ядерным оружием. Такие опасения усилились на фоне того, что Литва заявила о частичном запрете транзита в эксклав РФ некоторых продуктов.

Журналисты добавляют, что такая вероятность не является неизбежной и это пока только предположения.

Стоит заметить, что название Сувалкскому коридору (в честь польского города Сувалки на границе) длиной примерно в 100 км дал в 2015 году бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он предполагал, что это очень опасное место, поскольку захватив его, Россия может отрезать все страны Балтии.

Сувалкский коридор (Скриншот)