Не опція, а необхідність: Литва готується до нової моделі оборони
У Литві для збільшення чисельності військовослужбовців у найближче десятиліття необхідно активніше залучати жінок до національної оборони.
Про це заявила міністр оборони Литви Довіле Шакалєнє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Якщо хочемо більше військових за 5-10 років, або збільшуємо роль жінок, або імпортуємо солдатів", - сказала вона.
Міністерка підкреслила, що принцип загальної оборони не передбачає виключення жінок, адже оборона країни - це завдання всього суспільства.
"Загальна оборона не має зірочки в Конституції - "крім жінок". Якщо вся нація потрібна для захисту, то роль жінок не додаткова, а необхідна", - зазначила Шакалєнє.
Нині жінки становлять близько 10% від складу литовських Збройних сил, що відповідає середньому рівню країн НАТО. Водночас їхня участь у небойових напрямках оборони - кіберзахисті, логістиці, стратегічній комунікації - стрімко зростає.
Міністерка наголосила, що прикладом для Литви може стати Україна, де у 2023 році в Збройних силах служили близько 60 тисяч жінок.
"Вони стали натхненням для багатьох. Чи це було легко? Ні. Але коли ситуація змушує, ти робиш усе, що можеш, і вони показали, що здатні на надзвичайне", - сказала Шакалєнє.
Також вона навела приклад Швеції, яка 2018 року відновила загальний призов для обох статей. Це, за словами міністерки, підвищило готовність армії і рівень довіри громадян до захисту держави.
У контексті реформ у Литві вже ухвалили зміни до структури Збройних сил: планують створення нових військових підрозділів і поступове збільшення кількості солдатів до 20 тисяч до 2038 року.
Литва через Сувалкську ущелину - стратегічний коридор між Калінінградом і Білоруссю - перебуває під постійною загрозою потенційної агресії з боку Росії.
Ще 2022 року Politico писало, що Сувалкський коридор із Білорусі до Калінінграда стане першою метою Кремля в разі війни проти НАТО.
Також стало відомо, що білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому диктатор Лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.
Після заяв Лукашенка Литва висловила рішучий протест Білорусі.
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