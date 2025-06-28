Литва повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни: причина в РФ

Про це заявив глава литовського МЗС Кестутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і пост чиновника в соцмережі Х.

"Сьогодні Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про свій вихід із Договору про заборону протипіхотних мін. Це рішення було ухвалено нелегко", - сказав міністр.

Reuters зазначає, що країна перестане бути пов'язаною з договором через 6 місяців після цього повідомлення.

Будріс підкреслив, що Литва не має жодних ілюзій щодо того, що "путінська Росія є найбільшою довгостроковою екзистенціальною загрозою для Європи.

"(РФ - ред.) веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу і готується до тривалої конфронтації. Перед обличчям таких загроз Литва вживе всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення і кожного дюйм

території НАТО - усіма ефективними військовими засобами", - сказано в пості.

Резюмуючи глава МЗС додав, що прихильність Литви відповідальній обороні та міжнародному гуманітарному праву, зокрема захисту цивільних осіб, залишається непохитною.

Reuters також нагадало, що парламенти всіх країн НАТО і ЄС, які межують із Росією, а саме - Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Польщі - схвалили вихід своїх держав із договору, пославшись на зростаючу військову небезпеку з боку РФ.