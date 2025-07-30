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Подготовка к "дню Х": в Литве начали учения гражданского сопротивления

Среда 30 июля 2025 11:48
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Автор: Ірина Глухова

В столице Литвы, Вильнюсе, стартовал курс подготовки инструкторов гражданского сопротивления. Страна готовятся к возможному "Дню Х".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство национальной обороны Литвы.

Сегодня, 30 июля, в Вильнюсе стартует трехдневный курс подготовки инструкторов гражданского сопротивления. Программа предусматривает обучение около 150 инструкторов в течение лета и осени.

Они получат знания по психологической устойчивости, гибридных угроз, первой медицинской помощи, действий во время войны или чрезвычайной ситуации и тому подобное.

"Мы хотим, чтобы как можно больше граждан страны знали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях или во время войны. Инструкторы, которые пройдут обучение во время этих тренингов, впоследствии будут проводить обучение для широкой общественности - в школах и местных общинах, с целью обеспечения того, чтобы как можно больше людей знали, как вести себя, если наступит День Х", - сказал вице-министр национальной обороны Томас Годляускас.

Участие в курсе могут принять граждане Литвы, которые имеют высшее образование, сертификат о прохождении базового онлайн-курса по гражданскому сопротивлению, опыт преподавания не менее одного года и соответствующие знания.

Обучение продлится с 30 июля по 19 сентября в Литовской военной академии в Вильнюсе. Успешные выпускники получат сертификаты и право преподавать соответствующие курсы для населения по всей стране.

Литва готовится к угрозе

Литва из-за Сувалкского ущелья - стратегического коридора между Калининградом и Беларусью - находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны России.

Еще в 2022 году Politico писало, что Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО.

В апреле 2025 года стало известно, что Литва усиливает охрану государственной границы и вводит новые ограничения на пунктах пропуска из-за провокаций Беларуси.

Также Литва уведомила Организацию Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из договора о запрете противопехотных мин.

А еще в Литве планируют активнее привлекать женщин к национальной обороне.

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