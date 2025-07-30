Подготовка к "дню Х": в Литве начали учения гражданского сопротивления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство национальной обороны Литвы.

Сегодня, 30 июля, в Вильнюсе стартует трехдневный курс подготовки инструкторов гражданского сопротивления. Программа предусматривает обучение около 150 инструкторов в течение лета и осени.

Они получат знания по психологической устойчивости, гибридных угроз, первой медицинской помощи, действий во время войны или чрезвычайной ситуации и тому подобное.

"Мы хотим, чтобы как можно больше граждан страны знали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях или во время войны. Инструкторы, которые пройдут обучение во время этих тренингов, впоследствии будут проводить обучение для широкой общественности - в школах и местных общинах, с целью обеспечения того, чтобы как можно больше людей знали, как вести себя, если наступит День Х", - сказал вице-министр национальной обороны Томас Годляускас.

Участие в курсе могут принять граждане Литвы, которые имеют высшее образование, сертификат о прохождении базового онлайн-курса по гражданскому сопротивлению, опыт преподавания не менее одного года и соответствующие знания.

Обучение продлится с 30 июля по 19 сентября в Литовской военной академии в Вильнюсе. Успешные выпускники получат сертификаты и право преподавать соответствующие курсы для населения по всей стране.