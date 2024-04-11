Підготовка до атаки Ірану: командувач Збройних сил США відвідає Ізраїль

У четвер, 11 квітня, глава Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), генерал Майкл Курілла відвідає Ізраїль, щоб обговорити загрозу військової атаки Ірану на країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Очікується, що під час візиту, генерал зустрінеться з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом та вищими посадовими особами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Тим часом телеканал Al Jazeera з посиланням на американського чиновника повідомив, що попередня обіцянка президента Джо Байдена про те, що підтримка США безпеки Ізраїлю є "залізобетонною", "не була зроблена на порожньому місці".

Чиновник додав, що якщо атака буде здійснена з використанням ракет і безпілотників, американські сили можуть допомогти збити їх. І додав, що США не виключають спільної відповіді з Ізраїлем, якщо єврейська держава зазнає нападу з боку Ірану або його маріонеток.

У повідомленні додається, що американські та ізраїльські чиновники з різних відомств контактували протягом останніх кількох днів. Країни готуються до потенційної відповіді Ірану.