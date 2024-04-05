США стурбовані. Як Ізраїль пройшов півроку війни та чи наважиться Іран на атаку

Цієї неділі, 7 квітня, виповниться півроку ізраїльській операції "Залізні мечі" проти терористів ХАМАС. Як виявилося, цього не вистачило для перемоги в секторі Газа і зараз готується, можливо, фінальний етап.

Докладніше про події в Ізраїлі та секторі Газа, про те, чому США тиснуть на партнера і як з'явилася загроза нападу з Ірану, - в огляді РБК-Україна .

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Шість місяців війни: що відбувається в Ізраїлі

Війна 7 жовтня розпочалася з нападу палестинських терористів на музичний фестиваль біля кордону із сектором Газа. На ньому зібралося близько 3000 осіб, сотні було вбито, багато кого захопили в заручники. Також нападники вторглися до Сдерота, Офакіма, Нетівота та інших населених пунктів, влаштувавши розправу над місцевими жителями.

Згідно з офіційними даними, було викрадено понад 250 осіб. Наразі 134 (живих та мертвих) перебувають у Газі, у тому числі чотири особи, які перебувають у полоні з 2014 року, а також 11 іноземців. Звільнено або врятовано 123 особи, тіла 33 викрадених утримуються терористами ХАМАС.

Незабаром після нападу ХАМАС оголосив війну Ізраїлю, у відповідь ізраїльський уряд вперше з 1973 року заявив про стан війни та початок операції "Залізні мечі". Загалом за півроку в Ізраїлі близько 15000 загиблих та 13 тисяч поранених або травмованих. Подібних втрат країна не зазнавала 50 років з часів Війни Судного дня.

Фото: ізраїльські військові у секторі Газа (Getty Images)

З кінця жовтня проходить наземна операція. Армія оборони заявляє про близько 260 загиблих військовослужбовців у секторі Газа, біля кордону з Ліваном, на Західному березі річки Йордан та внаслідок терактів на території Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, ліквідовано не менше 13 тисяч бойовиків та їхніх командирів. ХАМАС визнає загибель приблизно 6 тисяч бойовиків. Крім того, МОЗ Гази (структура ХАМАСу) заявляє про 33 тисячі загиблих мирних жителів. За даними ООН, близько 1,7 млн осіб залишили будинки в секторі Газа, Ізраїль заявляє про переміщення понад 1 млн із півночі на південь сектора.

Для ударів по цілях у Газі задіяно Військово-повітряні, морські сили та артилерія. Також ЦАХАЛ регулярно атакує об'єкти у південному Лівані та на території Сирії.

Минулого тижня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про негайне припинення вогню в секторі Газа. США як постійний член Ради безпеки вирішили не накладати вето, що обурило ізраїльських чиновників.

"Це явний відхід від послідовної позиції США з початку війни. Резолюція дає ХАМАСу надію на те, що міжнародний тиск змусить Ізраїль погодитися на припинення вогню без звільнення наших заручників", - йшлося у заяві канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Пізніше він заявив, що резолюція спонукала ХАМАС посилити позицію та зірвала переговори щодо заручників. І підтвердив, що Ізраїль не виконуватиме вимоги терористів і продовжуватиме діяти до звільнення всіх викрадених, до знищення військового потенціалу ХАМАСу та гарантій того, що Газа більше ніколи не становитиме загрозу. У відповідь ХАМАС заявив, що не змінить пропозицію, яка включає повне виведення військ із сектору Газа та обмін заручників на ув'язнених палестинців.

Також Нетаньяху скасував візит делегації до Вашингтона. Це рішення показало зростаючу напруженість у відносинах між країнами. Особливо на тлі підготовки наступного етапу війни проти ХАМАСу - вторгнення до Рафаха на півдні Гази, яке планувалося обговорити з офіційними особами США.

Незважаючи на паузу у переговорах із ХАМАС, вони не завершені повністю. Найближчими днями переговори пройдуть у Каїрі (Єгипет). Як пише Axios, туди поїдуть голова ЦРУ Вільям Бернс та керівник "Моссаду" Давид Барнеа, які зустрінуться з головою єгипетської розвідки та прем'єр-міністром Катару.

Фото: Біньямін Нетаньяху розкритикував резолюцію Ради безпеки ООН про припинення вогню в Газі, тому що вона не прив'язана до негайного звільнення заручників (Getty Images)

Американський президент Джо Байден наполягає на негайному припиненні вогню в рамках угоди щодо звільнення заручників. Але Haaretz дещо охолоджує сподівання, що це може статися швидко. Видання з посиланням на учасника переговорів зазначає, що Нетаньяху нібито "не ставить угоду в пріоритет".

Ізраїльський уряд стикається з іншими викликами. Наприкінці березня Верховний суд оголосив, що більше немає підстав відкладати призов харедим (представників ультраортодоксальних єврейських громад) до армії. Нетаньяху намагався досягти угоди щодо нового законопроекту, але документ досі не сформульований.

Зазначимо, дебати про службу ортодоксів у ЦАХАЛу - це проблема ще з моменту заснування Ізраїлю. Конфлікт загострився під час війни з ХАМАСом, багато хто стверджує, що харедим не однаково "несуть тягар захисту країни". У лютому 2024 року міноборони подало законопроекти про продовження термінів служби через нестачу людей. Що поновило дискусії про набір харедим. Ультрарелігійні партії (ШАС, Яхадут ха-Тора та інші) позначили це питання як червону лінію та погрожують виходом із коаліції, що означає запуск чергового виборчого процесу до Кнесета.

Через нездатність домогтися угоди щодо заручників десятки тисяч людей 30 березня вийшли на найбільші з початку війни протести. На акціях по всій країні учасники розмахували прапорами, палили багаття та блокували дороги, поліція застосовувала водомети та затримувала мітингувальників. Цього тижня планувалося чотири дні протестів. Люди вимагають якнайшвидшого звільнення бранців, відставки Нетаньяху та нових виборів.

Мета - Рафах. Плани Ізраїлю посилюють розкол у відносинах із США

Остання битва війни у секторі Газа відбудеться у південному місті Рафах на кордоні з Єгиптом, заявляють в Ізраїлі. Наразі він є домівкою для 1,4 млн осіб, у тому числі біженців з інших частин анклаву. За даними ЦАХАЛу, там знаходяться останні вцілілі батальйони ХАМАС та понад 100 заручників.

Без вторгнення в Рафах перемога неможлива, вважає Біньямін Нетаньяху.

"Не взяти Рафах - схоже на те, якби союзники у Другій світовій війні зберегли частину армії нацистів і сказали "ну, туди не підемо". Це все одно, що залишити чверть німецької армії на місці та не входити до Берліна", - заявив він делегації Конгресу США, що прибула з візитом.

Фото: Армія оборони Ізраїлю зачистила більше половини сектору Гази (understandingwar.org)

Адміністрація Байдена стурбована планами та каже про "сценарії катастрофи". У понеділок Білий дім заявив, що є краща альтернатива наземній операції, але останнє слово за Ізраїлем, пише The Washington Post. Деталі не розголошуються, офіційні особи США кажуть, що нададуть загальні рекомендації. Ізраїльські військові експерти чекають, що ЦАХАЛ, який вимагав від мешканців Гази переміститися на південь на ранніх етапах війни, тепер вимагатиме вийти з Рафаху. Потім туди увійдуть війська, щоб зачистити місто, знищити бойовиків та врятувати заручників.

Армія оборони розбила 20 з 24 батальйонів ХАМАС у секторі Газа, останні чотири перебувають у Рафаху. За оцінкою ЦАХАЛу, місто є вершиною мережі тунелів, над землею та під нею знаходяться тисячі бойовиків та командування терористів, зокрема Єхія Сінвар - організатор нападу 7 жовтня.

Вашингтон стурбований долею мирних жителів. Адміністрація Байдена закликає Ізраїль розглянути можливість ударів "хірургічної точності". Але це відносні терміни, оскільки два тижні точкових боїв у районі лікарні Аль-Шифа у Газі залишили медичний комплекс у руїнах. Нетаньяху запевнив, що понад мільйон палестинців виведуть з Рафаха, забезпечать допомогою і лише після цього ЦАХАЛ атакує ХАМАС.

"Це правильна річ, яку треба зробити як на операційному, так і на міжнародному рівні. Це вимагатиме часу, але це буде зроблено", - зазначив він і додав, що готовий вислухати пропозиції США щодо обмеження втрат під час операції.

Майбутній наступ описують як один із найбільш проблемних, небезпечних і необхідних за всю шестимісячну війну. Міністр оборони Йоав Галлант визнає, що ліквідація ХАМАС як військової організації може не позбавити її терористичного потенціалу. Офіційні особи США висловлюють побоювання з приводу "передчасної операції, яка може поставити під загрозу мільйон життів", а також нової дестабілізації через поток палестинців до Єгипту, пише WP.

Віце-президентка Камала Харріс заявила, що наступ на Рафах стане "великою помилкою" і додала, що якщо він почнеться, не виключені негативні наслідки для відносин із Ізраїлем.

Випадковий удар. Як світ змусив зайнятися "гуманітаркою" у Газі

Інцидент на початку тижня вивів обговорення гуманітарної ситуації у Газі на новий рівень. Увечері 1 квітня ізраїльська армія ненавмисно атакувала гуманітарний конвой. В результаті загинули семеро співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen.

Повідомлялося, що колона з трьох автомобілів зазнала обстрілу після того, як залишила склад у Дейр-ель-Баласі (центральна частина сектора). Як заявляють у WCK, ЦАХАЛ було поінформовано про пересування, а за кілька годин до трагічного випадку вони вивантажили понад 100 тонн продуктів харчування.

Невідомо, який саме боєприпас вразив авто, і чи вони були атаковані із землі, літака чи безпілотника. Серед загиблих троє громадян Великобританії. Міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив про необхідність захистити персонал і закликав Ізраїль провести розслідування і надати пояснення. Відомо, що з жовтня 2023 року у Газі на Західному березі загинули щонайменше 196 представників гуманітарних місій.

Нетаньяху, очевидно, взяв відповідальність за ненавмисний напад на себе.

"Таке трапляється під час війни. Ми вивчаємо це, перебуваємо в контакті з урядами і зробимо все, щоб це не повторилося", - зазначив він.

Як пише NYT, попереднє розслідування підтверджує удар з ізраїльської сторони. Представник Армії оборони Даніель Хагарі вже заявив, що його передали окремому "незалежному, професійному та експертному" органу, який з'ясує всі обставини.

Із жорсткою заявою виступив президент США Джо Байден. За його словами, Ізраїль нібито не зробив достатньо для захисту мирного населення та волонтерів, які намагаються надати необхідну допомогу. Він також підкреслив, що тиснутиме на Ізраїль, зокрема щодо негайного припинення вогню. У багатьох ЗМІ ці слова назвали найжорсткішою критикою з Білого дому від початку війни проти ХАМАСу.

Фото: Джо Байден цього тижня жорстко розкритикував Ізраїль через атаку на гуманітарний конвой (Getty Images)

А держсекретар Ентоні Блінкен погрожує переглядом партнерської політики. Напередодні він сказав, що адміністрація США втрачає терпіння "на тлі величезних гуманітарних жертв", напад на конвой World Central Kitchen був не першим, але має стати останнім.

Зазначимо, Вашингтон є стратегічним партнером, і це один з чинників, завдяки яким Ізраїль вистояв як держава в оточенні ворогів. Ізраїль - найбільший отримувач зовнішньої допомоги США. До лютого 2022 року вони надали 150 млрд доларів двосторонньої допомоги. Згідно з меморандумом, до 2029-го Вашингтон зобов'язаний щороку надавати по 3,8 млрд. У березні Держдеп санкціонував передачу 25 винищувачів F-35 та тисяч авіабомб. Ще близько 14 млрд доларів планувалося виділити в рамках поки заблокованого пакету, куди також входить допомога Україні та Тайваню.

Загроза, схоже, подіяла. Безпековий кабінет погодив відкриття КПП "Ерез" між Ізраїлем та північною частиною сектору Газа вперше з 7 жовтня. Крім того, на гуманітарку працюватиме порт в Ашдоді. А сьогодні стало відомо про плани збільшити пропускну спроможність КПП "Керем-Шалом" на півдні сектора.

"Збільшення допомоги дозволить запобігти гуманітарній кризі. І це необхідно для забезпечення продовження бойових дій та досягнення цілей війни", - цитує Sky News представника ізраїльського уряду.

Ліквідація іранського генерала та чи наважиться Тегеран на відповідь

У понеділок ймовірний ракетний удар Ізраїлю зруйнував будівлю на території посольства Ірану в Дамаску (Сирія). В результаті загинули, за різними даними, від 7 до 13 осіб, у тому числі генерал Мохаммад Реза Захеді, командувач силами "Кудс" (експедиційне крило Корпусу вартових ісламської революції).

Ізраїльські офіційні особи не взяли відповідальності за атаку. Але в приватному порядку не залишають сумніву щодо своєї ролі. Метою подібних атак може бути розплата за підтримку ворогів - ХАМАС та ліванської "Хезболли". А також пряме протистояння із Тегераном. Ізраїльтяни визнають, що це може спричинити помсту, але вважають, що Іран не схильний до ризику і відступить, пише The Economist.

Фото: Ізраїль, схоже, ліквідував іранського генерала Мохаммада Реза Захеді і тепер готується до удару у відповідь (Fars Media Corporation)

Як повідомило іранське держТВ, на засіданні Вищої ради нацбезпеки на чолі з президентом Ебрахімом Раїсі ухвалено рішення про "необхідну відповідь". За словами верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, Тегеран має намір змусити винних "пожалкувати про цей злочин".

Напередодні низка близькосхідних ЗМІ написала, що американське ЦРУ попередило про удар Ірану протягом 48 годин. Передбачається, що атака може бути комбінованою з використанням безпілотників та ракет, які вдарять по стратегічних об'єктах на території Ізраїлю. І є побоювання, що все це може перерости у нову велику війну в регіоні.

Коментуючи ці публікації, Нетаньяху запевнив, що його країна зможе захиститися і діятиме за простим принципом: "тому, хто завдасть нам шкоди або лише планує це зробити, ми самі завдамо шкоди".

Стало відомо, що через ризики нападу на території Ізраїлю почали блокувати GPS, щоб "осліпити" іранські дрони та ракети. Крім того, ЦАХАЛ оголосив про достроковий вихід із відпусток для всіх військових.

Ймовірно, влада вважає високою загрозу удару у п'ятницю. Сьогодні відзначається день солідарності з палестинцями (День Аль-Кудс) і в Ірані відбуваються масові антиізраїльські мітинги. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що деякі посольства переведені в стан підвищеної готовності або вже евакуйовані.

Однак варіанти відплати Ірану можуть бути обмежені в масштабах, зазначає ВВС з посиланням на експертів.

"Іран не здатний на велику конфронтацію з Ізраїлем, враховуючи його військовий потенціал, а також економічну та політичну ситуацію. Але йому доведеться вигадати відповідь для внутрішнього споживача та відстояти репутацію в очах регіональних партнерів", - зазначив німецько-іранський аналітик Алі Садр-заде.

Професор міжнародних відносин у Лондонській школі економіки Фаваз Гергес сумнівається, що Іран завдасть прямого удару, хоча його справді принизили і атакою на посольство в Дамаску "розбили ніс". Натомість, швидше за все, Тегеран виявить стратегічне терпіння, зосередившись на створенні ядерної бомби.

"Іран накопичує сили, збагачує уран і досягає прогресу. Головний приз для нього не в тому, щоб запустити 50 балістичних ракет і вбити умовно 100 ізраїльтян. А в тому, щоб досягти стратегічного стримування, у тому числі проти США", - наголосив експерт.