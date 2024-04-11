Подготовка к атаке Ирана: командующий Вооруженных сил США посетит Израиль

В четверг, 11 апреля, глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), генерал Майкл Курилла посетит Израиль, чтобы обсудить угрозу военной атаки Ирана на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Ожидается, что во время визита, генерал встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и высшими должностными лицами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Тем временем телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщил, что предыдущее обещание президента Джо Байдена о том, что поддержка США безопасности Израиля является "железобетонной", "не было сделано на пустом месте".

Чиновник добавил, что если атака будет осуществлена с использованием ракет и беспилотников, американские силы могут помочь сбить их. И добавил, что США не исключают совместного ответа с Израилем, если еврейское государство подвергнется нападению со стороны Ирана или его марионеток.

В сообщении добавляется, что американские и израильские чиновники из разных ведомств контактировали в течение последних нескольких дней. Страны готовятся к потенциальному ответу Ирана.