Загроза нападу Ірану на Ізраїль: Тегеран просить США не втручатися

Іран звернувся до Сполучених Штатів з проханням "відійти вбік", оскільки країна готує збройну відповідь на атаку Ізраїлю на іранське консульство в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у письмовому посланні до Вашингтона "попередив США, щоб вони не потрапили в пастку Нетаньягу", маючи на увазі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

"США повинні відійти вбік, щоб їх не вдарили. У відповідь США попросили Іран не завдавати ударів по американських цілях", - сказав Джамшиді.

У США офіційно не коментували ймовірне послання Ірану.

Білий дім зробив нетрадиційний крок і безпосередньо повідомив Ірану, що США не були поінформовані про авіаудар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня. Таким чином Вашингтон намагався попередити атаки іранців на власні сили та бази на Близькому Сході.

Іран повідомив, що "дасть "ляпаса" Ізраїлю, своєму заклятому ворогу". Однак незрозуміло, коли це станеться та чи спробує Іран атакувати Ізраїль безпосередньо або через одну зі своїх маріонеткових груп, таких як "Хезболла", що базується в Лівані.

"Хезболла" готова до війни

Тим часом головна маріонетка Ірану на Близькому Сході - ісламістське угруповання "Хезболла", - попередила Тель-Авів, що готова до війни. Лідер угруповання Хасан Насралла в п'ятницю, 5 квітня, заявив, що відповідь з боку Ірану, безсумнівно, буде. Однак, за його словами, його угруповання не буде "втручатися у такі рішення".

"І після цього, як поведе себе Ізраїль, регіон вступить у нову фазу", - сказав лідер угруповання у телевізійному виступі.

Насралла, який переховується, підкреслив скоординовану роботу так званих "іранських груп опору" в регіоні. І додав, що "Хезболла" "повністю підготовлена й готова" до будь-якої війни з Ізраїлем.