РФ перекидає на фронт техніку з тактичними знаками "Сєвєр", - партизани

Росія перекидає із Ленінградської області на фронт техніку. На ній помітні тактичні знаки угрупування, залученого в боях на Курському та Харківському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Агенти руху "АТЕШ" зафіксували колону військової техніки неподалік селища Кирилівське. По залізниці в бік фронту рухалися два БМП та одна броньована вантажівка "Тайфун-К".
Танків у колоні не було. Основу руху складали дешеві легкові автомобілі, численні вантажівки та старі УАЗи "буханки", що залишилися ще з часів СРСР. У складі колони також помічені паливні цистерни та автомобілі медиків.
На техніці видно тактичні позначки підрозділів угруповання "Сєвєр", яке брало участь у боях на Курському та Харківському напрямках.
"Недавня зміна командувача угруповання "Сєвєр" і такі переміщення можуть свідчити про підготовку до активних дій. Всі дані оперативно передані представникам Сил оборони України", - зазначили в "АТЕШ".
Фото: колона із Ленінградської області рухається до фронту (АТЕШ)
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська наразі мають трикратну перевагу в силах і засобах, а на ключових напрямках переважають в чотири-шість разів. Не дивлячись на це, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога.
Нагадаємо, за оцінками ISW, ключовим напрямком для РФ восени залишиться Донецька область. Основна увага зосередиться на спробах захопити Покровськ і Костянтинівку, а також на підготовці до боїв проти українського "фортифікаційного поясу" у районах Слов’янськ, Дружківка та Краматорськ.
Більш детально про плани окупантів на найближчий час читайте в матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України".