У Росії зняли генерала, який тікав зі Сходу і "проспав" наступ ЗСУ на Курщину

В Росії змінили командувача групою армій "Сєвєр", яка тримає оборону в Курській області РФ та намагається наступати на території Сумської області України. Генерала Олександра Лапіна зняли з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на росЗМІ.

У повідомленнях ЗМІ говориться, що командувачем групи армій "Сєвєр" призначили генерал-полковника Євгена Нікіфорова. До цього Нікіфоров командував військами Західного військового округу, який після початку російського вторгнення розділили на Московський і Ленінградський. Фото: новий командувач "Сєвєром" генерал Нікіфоров (росЗМІ) Про долю генерала Лапіна у повідомленнях ЗМІ нічого не сказано. Але скоріше за все, його зняли з посади.